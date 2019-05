El congrés de salut mental homenatja el psiquiatra manresà Pere Bonet

Barcelona acull fins dissabte un certamen europeu organitzat per Althaia i Ampans

Aquest dijous s'ha celebrat a Barcelona la cinquena edició del Congrés Estatal sobre les Alteracions de la Conducta, que enguany s'enllaça amb la 12a edició del Congrés Europeu de Salut Mental en la Discapacitat Intel·lectual. Són organitzats per la Fundació Althaia, AMPANS i l'Associació Europea per la Salut Mental en la Discapacitat Intel·lectual (EAMHID). Hi participen més de 600 persones de l'àmbit de la salut mental, l'atenció directa, ensenyament i famílies.

A la sessió del matí s'ha homenatjat el psiquiatre manresà Pere Bonet, membre del comitè organitzador i un dels impulsors, juntament amb Pere Rueda, de l'aliança entre Ampans i Althaia per l'abordatge de la discapacitat intel·lectual i de les malalties mentals. Al reconeixement hi van ser presents el director general d'Althaia, manel Jovells; l'actual cap de la divisió de Salut Mental d'Althaia, Àurea Autet; el rector de la Universitat de Vic-Universitat central de Catalunya, Josep-Eladi Baños i el director d'Ampans, Toni Espinal.

Precisament una de les experiències que s'han presentat al congrés estatal i que també serà present a l'europeu és el treball en com que porten a terme Ampans i Althaia en la detecció, diagnòstic i tractament de malalties mental en discapacitats intel·lectuals. S'ha convertit en un model per altres centres d'aquest sector.

Sota el títol 'Dels serveis i programes als drets', el Congrés Estatal de Conducta ha posat de relleu la importància dels suports i serveis a les persones amb trastorns de conducta associats a la discapacitat intel·lectual per desenvolupar-se i millorar la qualitat de vida. Mitjançant els suports en xarxa i comunitaris, es redueixen els comportaments desafiants i les persones i les seves famílies guanyen en benestar.

La periodista i comunicadora Sílvia Coppulo ha estat l'encarregada de pronunciar la conferència inaugural que ha titulat de 'L'estigma a l'estima' en la que ha parlat del paper dels mitjans de comunicació per avançar en la inclusió i combatre l'estigma social de les malalties mentals.



Congrés Europeu



A la tarda s'ha obert també el Congrés Europeu de Salut Mental en la Discapacitat Intel·lectual. Sota el títol Working Together: the mental wellbeing of people with intellectual disabilities and their families in their communities i a través de debats i la presentació d'estudis científics a càrrec de nombrosos experts de prestigi internacional, tracta sobre com millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental des dels diferents serveis i àmbits com els educatius, sanitaris, comunitaris. El programa inclou una quarantena de ponents de primer nivell i rellevància internacional.

El congrés que se celebrarà fins dissabte. Es porta a terme cada dos anys. En anteriors ocasions s'ha dut a terme a Luxemburg i Florència.