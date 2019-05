La PAHC es mobilitza per primer cop contra l'augment «abusiu» del lloguer

La PAHC Bages va dur a terme ahir al matí la primera acció de protesta de la plataforma contra la pujada «abusiva» dels lloguers a Manresa. En concret, una vintena de membres de la plataforma es van concentrar davant l'oficina del Grup aImmobles, al carrer del Bruc, per demanar que s'aturi el desnonament de l'Abderraman i la seva família (la seva dona i tres filles menors d'edat), que està previst per a demà a les 12 del migdia.

Els manifestants no van poder accedir a l'interior de l'oficina perquè els treballadors van abaixar la persiana i els van negar així l'accés al local. Segons fonts de la PAHC, el desnonament de l'Abderraman arriba de forma injusta a causa de l'impagament del lloguer del pis on viu la família, al número 64 del carrer Barcelona. La plataforma denuncia que la propietat del pis, Burés 2001 SL (que també seria propietària de la resta de pisos de l'immoble) va decidir «d'un dia per l'altre» augmentar el lloguer a l'Abderraman de 325 a 470 euros. Això es va produir fa un any, el juny passat, quan la immobiliària havia de renovar el contracte d'arrendament a la família, que hi vivia des de feia 5 anys.

L'inquilí s'hi va negar i com a forma de pressió, expliquen des de la PAHC, es va negar a pagar el lloguer. La propietat el va denunciar per impagament i el procés judicial ha portat la família a les portes del desnonament, programat per a demà. El que reclama l'Abderraman des de llavors és que tornin a rebaixar-li el lloguer a 325 euros i que li facin un contracte de 7 anys. «És el temps que necessitaria per amortitzar la inversió que ha fet durant 6 anys al pis on viu, perquè és paleta i hi ha invertit molts diners i temps», opinen des de la plataforma.



Augmenten els casos

Aquesta és la primera acció que du a terme la PAHC per aturar un desnonament per impagament del lloguer a Manresa, tot i que fonts de la plataforma alerten que no serà l'única: «Quan vam sorgir com a moviment ciutadà lluitàvem contra l'abús de les hipoteques per part dels bancs. Però ara cada cop tenim més casos de persones que estan en procés de desnonament perquè els han apujat moltíssim el lloguer i no poden pagar-lo. Lluitarem per pressionar els grans tenidors perquè en el context actual ens toca jugar aquest paper».

Des de la PAHC es fa una crida a la ciutadania a explicar els casos de pujades sobtades del lloguer a les quals els inquilins no puguin fer front. Segons dades de la plataforma, el 70% dels desnonaments a Catalunya són provocats per impagament de lloguers.