El CAP Sagrada Família de Manresa aconsella dones musulmanes sobre com fer el ramadà de forma saludable

Una setantena de dones han participat en la trobada que han organitzat el CAP Sagrada Família de Manresa i les comunitats islàmiques del Bages i de Manresa amb l'objectiu que professionals d'atenció primària els donin consells i recomanacions per poder viure el ramadà de forma saludable.

Aquest quart pilar de l'islam comporta fer dejuni, des que surt el sol fins que es pon, durant tot un mes. Per això, les professionals sanitàries han explicat a les assistents com s'ha de menjar, des d'un punt de vista mèdic, per tal de realitzar un ramadà saludable. Se'ls ha explicat la necessitat de no fer menjars molt copiosos i d'intentar seguir una dieta mediterrània.

S'ha recordat que l'Alcorà indica clarament que en cas de contraindicació mèdica per problemes de salut el ramadà no s'ha de fer. En els casos de dones que estan en període de lactància, la realització del ramadà dependrà de l'estat de la mare i la seva producció de llet i, en el cas de les embarassades, els centres de salut recomanen no fer el ramadà perquè, tot i que hi ha la possibilitat que el dejuni no interfereixi en el creixement de l'infant, no es pot assegurar.

L'elevada participació en aquesta activitat i la bona predisposició de les comunitats islàmiques del territori per promoure la salut de la ciutadania facilitaran que, en el futur, es repeteixin iniciatives com aquesta.