Gest a favor de la diversitat de gènere amb un pas zebra amb l'arc de Sant Martí

L'Ajuntament de Manresa va fer un gest ahir per fomentar la tolerància envers la diversitat de gènere pintant un pas zebra dels colors de l'arc de Sant Martí, el símbol del col·lectiu LGBTI. El pas de zebra és ubicat al carrer de l'Arquitecte Oms, al costat del Casino.

La iniciativa respon a una demanda de famílies de persones LGTBI. De fet, dues mares de nens transexuals van llegir un manifest en l'acte de presentació del nou pas de zebra. «Davant d'una societat plena de perjudicis i que exclou tot allò de la norma establerta, apostem per una nova generació que, amb energia i valentia, no estigui disposada a encaixar per força dins la norma establerta», van destacar Noemí Mora i Esther Furadada.

També van dir que fets simbòlics com aquest pas zebra ajuden a fomentar la tolerància envers la diversitat de gènere.

En l'acte també hi era present la regidora d'Igualtat, Cristina Cruz, que va dir que l'Ajuntament vol condemnar l'agressió homòfoba del cap de setmana passat a Manresa i que l'Ajuntament s'ha posat a disposició de la víctima.