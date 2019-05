L'Agència Catalana de Turisme cerca turistes a Sud-Amèrica per al Camí Ignasià i la Manresa espiritual

La Unitat de Mercats Internacionals de l'Agència Catalana de Turisme va realitzar un roadshow per Sud-Amèrica del 25 al 29 de març, consistent a entrevistar-se amb diversos operadors turístics de Brasil, Argentina i Xile, després del qual, ha elaborat un informe sobre turisme emissor religiós sud-americà.

Abans de realitzar el viatge, els tècnics de l'Agència es van trobar amb els tècnics de la Fundació Turisme i Fires de Manresa per identificar els atractius i productes turístics de la ciutat i, també, el Camí Ignasià. Així, un cop a Sud-Amèrica, han pogut donar a conèixer l'oferta de turisme religiós a Manresa i analitzar la seva potencial comercialització al mercat sud-americà.

Aquest roadshow s'emmarca dins les accions exteriors de l'Agència Catalana de Turisme, de les quals prenen part Manresa i el Camí Ignasià per ser un dels seus cinc projectes d'internacionalització principals. Manresa està afiliada a l'ens i, des del 2018, gaudeix també, juntament amb onze ciutats catalanes, de la marca Ciutat amb caràcter, impulsada per la mateixa Agència.

Segons l'informe final, els turistes brasilers, argentins i xilens tenen un comportament similar, al tractar-se de visites de llarga estada de continents llunyans, i, també, tenen interessos similars, fonamentalment: cultura, gastronomia i activitats de natura. Però en els tres casos, que la gran majoria dels seus habitants (entre el 85% i el 90%) siguin catòlics fa que el turisme religiós, els equipaments i les activitats relacionades amb la religió catòlica, també ocupi una molt bona posició.

Durant el roadshow, l'Agència Catalana de Turisme es va trobar amb 110 operadors repartits en els tres mercats, dels quals, 23 estan especialitzats en producte de turisme religiós. L'informe posterior revela que Brasil és el país amb més potencial en quant a la comercialització per quantitat de població, la religió predominant i per fets com que el santuari de Fàtima, a Portugal, és una de les destinacions més visitades pels brasilers.

En aquest mateix informe, elaborat específicament segons els interessos de la destinació Manresa, hi ha identificades les dades dels principals tour operadors de Brasil, Argentina i Xile que comercialitzen paquets de turisme religiós i amb potencial de vendre el producte Camí Ignasià.