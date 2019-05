Els musulmans de Manresa critiquen la xenofòbia de Vox

Els responsables de la comunitat islàmica de Manresa i el Bages van expressar el seu rebuig al discurs xenòfob de Vox i van demanar lluitar contra els prejudicis. Va ser un neguit que van expressar ahir al vespre, en l'acte obert del trencament del dejuni que va tenir lloc al Palau Firal.

A ningú se li escapava que el ramadà ha coincidit de ple en la campanya electoral, i aprofitant que ahir hi havia regidors i representants de la societat civil, amb la presència d'associacions i membres de partits polítics, no volien deixar escapar l'oportunitat per expressar aquesta preocupació. «No som persones estranyes tal com diu Vox», va destacar en la seva intervenció el president de la comunitat islàmica del Bages, Abdellah Anhari, i va criticar que aquest partit d'extrema dreta difongui la idea que «els musulmans són uns invasors».

Les paraules d'Anhari anaven enfocades a la conciliació i a la diversitat de la societat manresana, i en aquest sentit va dir que els musulmans «també són manresans». De fet, va començar el discurs afirmant que «les mesquites de Manresa són de tots els habitants de la ciutat». L'escoltaven atentament els representants polítics que diumenge s'enfrontaran a les urnes. «Volem contribuir en el desenvolupament de Manresa i a fer una ciutat moderna. Un objectiu que també tenen els partits polítics en el seus programes electorals».

El president de la comunitat va dir que la mesquita no només ha de servir per resar, sinó també per desenvolupar activitats per a tota la ciutadania.