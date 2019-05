Alumnes del grau d'Educació Infantil de la FUB es posen al servei de les associacions

Una associació expressa alguna de les necessitats que té. I alumnes del grau d'Educació Infantil de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) els donen resposta i la resolen. La combinació dona fruits. És el que s'anomenen accions integradores, una proposta educativa que pretén promoure actituds prosocials als estudiants. Aquest curs hi han participat una seixantena d'alumnes del grau que han elaborat 17 projectes. Des d'un treball per prevenir el bullying fins al disseny d'una aula hospitalària o de panells sensorials per a infants de P-1.

El treball de tot el curs va culminar ahir amb l'exposició de les propostes, activitat que es va fer a l'Espai Francesc d'Assís del convent de Santa Clara com a preludi de la celebració dels 10 anys del grau d'Educació Infantil, que es commemorarà avui a la FUB.

«Competències com el compromís amb la societat, la interculturalitat o bé la responsabilitat són difícils d'aconseguir amb les assignatures estrictes de l'estructura de la universitat», explica la directora del grau, Montserrat Pedreira. Per això es van idear les accions integradores, que es van posar en marxa el curs passat. En grups on hi ha alumnes de primer, segon i tercer del grau estableixen contacte amb les entitats que prèviament s'han mostrat interessades en el projecte, «acorden un projecte, el consensuen i el porten a terme», comenta Pedreira.

Algunes d'aquestes accions s'han fet realitat, com per exemple, l'itinerari botànic del parc de Puigterrà que ha ideat la Federació de Veïns de Manresa. Estudiants d'Educació Infantil es van encarregar de fer el text de les plaques que descriuen les espècies d'arbres i plantes que hi ha i, a més a més, han elaborat un dossier pedagògic perquè les escoles puguin fer activitats al parc.

Les accions integradores també han permès a un altre grup d'estudiants fer de monitores en un casal per a nens i nenes refugiats a Berga. A partir d'aquí han fet un projecte d'inclusió social. Altres han pogut conèixer l'escola Jeroni de Moragas d'Ampans i han fet tot de materials sensorials. Des de mòbils de colors pensants per a discapacitats intel·lectuals severs fins a un panell tàctil amb materials de diferents textures que es pot plegar.

L'activitat a l'Espai Francesc d'Assís es va completar amb una xerrada de la pedagoga Carme Díaz. Avui també participarà a les activitats del 10è aniversari del grau. Per a Pedreira, al llarg de tot aquest temps «hem tingut una incidència important en la formació de mestres. Tot i fer 10 anys ens sentim uns estudis molt nous». Afirma que el Lab 0-6 per acostar la ciència als infants «ens ha donat entitat pròpia».