Jordi Valls dirigirà la multinacional Suez a tot Amèrica Llatina Nord

L'exalcalde de Manresa Jordi Valls, ara director general de la multinacional Suez a Mèxic, ha estat nomenat director general d'Amèrica Llatina Nord del mateix grup. A partir d'ara també assumirà la gestió als països d'Amèrica Central, Colòmbia i el Carib, a més de Mèxic. Suez és una multinacional francesa que es dedica bàsicament a la distribució, gestió i tractaments d'aigua, i també de residus. Té presència a tot el món.

El nomenament es va fer públic coincidint amb la trobada anual que recentment va celebrar la companyia a París, on també hi va haver un relleu al capdavant de la societat francesa. Bertrand Camus va ser nomenat nou director executiu de Suez.

Jordi Valls continuarà establert a Mèxic DF. Alcalde de Manresa entre el 1995 i el 2006, va deixar l'Ajuntament en ser nomenat conseller de Treball de la Generalitat, càrrec que va ocupar un any. Posteriorment va ser president del Port de Barcelona fins que el 2011 va deixar l'activitat pública i es va incorporar a Aigües de Barcelona, Agbar. Va ser destinat a la ciutat britànica de Bristol, on la companyia tenia la concessió de la distribució d'aigua potable.

El 2013 va tornar a Catalunya per fer-se càrrec de diversos projectes de la companyia fins que al final del mateix any va assumir la direcció de la filial que Aigües de Barcelona tenia a Xile, Aguas Andinas. Tres anys després va ser nomenat director general de Suez a Mèxic. Durant aquest període de temps la multinacional francesa va adquirir el 100 % d'Agbar.

A la cúpula de Suez hi ha un altre manresà. Es tracta d'Àngel Simon, que va ser president executiu d'Aigües de Barcelona, Agbar. Continua al nucli dur de Suez com a vicepresident executiu de la companyia com a màxim responsable de les activitats a Espanya i al continent americà, a més a més de ser responsable de projectes de recerca.

La multinacional francesa Suez té més de 90.000 treballadors a tot el món. Abasteix d'aigua potable gairebé 100 milions de persones. Presta serveis de sanejament i distribució d'aigua i també de gestió de residus. El 2017 va registrar un volum de negocis de gairebé 16.000 milions d'euros.