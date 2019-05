Manresa acull tallers sobre malbaratament alimentari i recull menjar

La Generalitat, en col·laboració amb la Fundació Banc dels Aliments, organitza dos tallers en equipaments cívics d'arreu del territori amb la finalitat de conscienciar la població sobre el malbaratament alimentari.

Manresa participa en la iniciativa acollint-la al Casal Cívic del Xup, on va tenir lloc el dia 10 passat; al Casal de la Gent Gran, on es farà aquest dilluns, de 5 a 7 de la tarda; i al Casal Cívic de la Font dels Capellans, que l'acollirà dijous vinent, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia. Durant les sessions, als equipaments hi haurà caixes per fer recollida d'aliments, que, a Manresa, es destinaran a la Plataforma d'Aliments.