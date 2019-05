Més punts per fer les inscripcions per al concurs de guarniment floral de balcons

El Comissionat del Centre Històric de l'Ajuntament de Manresa ha triplicat el nombre d'entitats i comerços que col·laboren al concurs de guarniment floral de balcons amb l'objectiu d'incrementar la implicació ciutadana en aquest projecte que arriba a la seva quarta edició. Enguany hi ha un total de 15 punts on és possible inscriure's al concurs i, a la vegada, recollir gratuïtament una planta, fins al 5 de juny: Brunea Flors, Florentium, Oficina de Turisme, Casal de les Escodines, Mercat de les Flors, Mercat Puigmercadal, Killing Weekend, Farmàcia Anna Solé, Toc Toc La Shop, Laida, Quinze i Puigbertran i les associacions veïnals Barri Antic, Escodines i Gispert i Rodalies.