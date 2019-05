Un negoci de restauració reactivarà l'Ateneu de les Piques, tancat des del 2010

Un dels edificis més emblemàtics del Centre Històric de Manresa és l'Ateneu de les Piques. Construït el 1903, està tancat des del 2010. El darrer ús que va tenir va ser el de restaurant amb una sala per acollir-hi activitats culturals. Precisament és un negoci de restauració el que vol fer reviure un espai clau per revitalitzar aquest sector de la capital del Bages.

Segons ha pogut saber Regió7, fa un parell de mesos que l'acord entre la propietat de l'Ateneu de les Piques, que és d'un particular, i la part que el vol reactivar està tancat. Per altra banda, els veïns del vial fa setmanes que assisteixen a les entrades i sortides de l'edifici dels futurs responsables, que estan pendents de lliurar el projecte que tenen pensat implementar-hi a l'Ajuntament que surti de les eleccions de diumenge.

L'Ateneu de les Piques, situat a la confluència del carrer que li dona nom i del de Na Bastardes, a tocar de la Plana de l'Om, va funcionar durant molts anys com a teatre i local d'espectacles del Patronat Obrer. L'any 1922 va passar a ser la seu de l'Ateneu Obrer Manresà, que era la contraposició al Casino del passeig de Pere III.

Els anys 90 s'hi van fer unes obres de millora i va obrir com a local de restauració i punt de trobada. Va tancar i el 17 de setembre del 2001 es va inaugurar de nou com a restaurant i espai per acollir-hi activitats culturals per iniciativa d'Eva Babia, Carol Ferrer i Genoveva Gorchs, negoci que va tancar de manera definitiva l'any 2010, tal com va concretar ahir a Regió7 una de les seves darreres responsables. Durant la darrera etapa que va funcionar, per l'Ateneu de les Piques, que té com a punt fort un jardinet on fins hi ha plantat un altíssim cedre de l'Himàlaia, hi van desfilar multitud d'activitats, sobretot culturals però també de contingut polític. El 2003 s'hi va celebrar l'acte central de campanya d'AUP a les municipals i la presentació de la llista del PSC encapçalada per Jordi Valls. El mateix any, un càsting per trobar models per a la desfilada de l'ExpoBages. El 2005, un acte electoral d'ICV amb un jove Raül Romeva, i un del PSC amb Miquel Iceta de convidat, previs al referèndum sobre la Constitució Europea, i una xerrada sobre les seleccions catalanes. El 2006 el lliurament del premi Maria Casajuana d'ERC i la presentació del nou cap executiu d'aquest partit, que és el que hi va organitzar més activitats al llarg d'aquests darrers anys que va estar actiu. El darrer acte que s'hi va programar, el 2010, va ser un concert per celebrar els vint anys de l'entitat Bonsai Natura.