Una tanca sobre la via del tren que és un perill

La imatge correspon al tram de la carretera de Santpedor que queda per sobre d'on hi ha la via dels FGC. L'autor denuncia que està molt malmesa i que, per tant, representa un perill per als vianants que passen pel costat a l'hora de protegir-los d'una eventual caiguda. Cal reparar-la i cal fer-ho ben aviat.