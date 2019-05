Un total de 447 titulats estan convocats a la festa d'aniversari que se celebrarà avui

La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) celebrarà avui el desè aniversari dels estudis de grau en Educació Infantil. S'ha plantejat com una trobada d'antics alumnes, i per això hi ha convocats els 447 titulats en les sis promocions de graduats que hi ha hagut durant tot aquest temps.

El programa d'activitats començarà a les 10 del matí. Als qui treballin de mestres se'ls demana que porti un potet de terra del pati de la seva escola. A 2/4 d'11 la vicerectora del Campus Manresa de la UVic-UCC i degana de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, Sílvia Mas, donarà la benvinguda als assistents. A continuació hi haurà la taula rodona «Ser mestra, avui». Hi participaran la mestra i pedagoga Carme Díez, l'exalumna i mestra Núria Valdés, l'exprofessor del grau Jordi Cantons i la també exalumna i responsable del Lab sobre rodes, Marta Llebaria. La coordinadora del grau, Sílvia Mampel, farà de moderadora.

Després hi haurà l'esmorzar, sessió de fotografies per actualitzar les del dia de la graduació i es plantaran llavors. Hi haurà una conferència-col·loqui amb Carme Díaz i clourà la jornada la directora del grau en Educació Infantil de la FUB-UManresa, Montserrat Pedreira.