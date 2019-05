Els 50 anys de l'escola Oms i de Prat reuneixen prop de 300 persones a Món Sant Benet

Abraçades de retrobament, records i històries compartides i moltes rialles en l'acte de celebració dels 50 anys del col·legi Oms i de Prat de Manresa, celebrat aquest dissabte a Món Sant Benet. "L'escola és part important de la comunitat i a l'Oms hi ha nois i noies inquiets i curiosos que ens esperonen a fer tot el possible perquè tinguin a l'abast totes les oportunitats", va explicar Lluís Farrés, director de Coneixement i Recerca de la Fundació Catalunya La Pedrera, en l'inici de l'acte.

"En 50 anys han passat més de 3.000 alumnes", comentava Gemma Vilaseca, actual directora del centre en els parlaments inicials davant de les prop de 300 persones assistents: alumnes, exalumnes, professors i persones vinculades a la comunitat educativa de l'Oms i de Prat. Vilaseca va aprofitar per agrair-los a tots l'aportació realitzada durant tots aquests anys a l'escola i ha anunciat que aquest estiu s'iniciaran les accions de remodelació per ampliar el centre, que no para de créixer.

L'acte de celebració va incloure una xerrada a càrrec de la Dra. Rosa Casafont, especialista en neurociència de l'emoció i de Gerard Segú, director d'Unesco Catalunya. També va servir per estrenar el making of de la cançó dels 50 anys de l'escola creada pel músic manresà Xavier Serrano, pare del centre. Una cançó interpretada per músics i cantants exalumnes i alumnes actuals de Cicle Superior.

L'acte va continuar a les 7 de la tarda als espais de la Fàbrica, moment que ha permès el retrobament de totes aquelles persones que han format part de la vida de l'Oms i de Prat. L'ambient festiu es va acompanyar de la música del grup RuBBersoul, the Rivers Tribute que ha versionat cançons dels Beatles.



Centre educatiu de la Fundació Catalunya La Pedrera

L'any 1968 nasqué a Manresa el projecte educatiu de l'Oms i de Prat. Una escola que 50 anys enrere s'encarregà de donar cobertura a una necessitat social, ja que a Manresa no hi havia prou places per escolaritzar a tots els nens i nenes. De l'oportunitat se'n generà un repte que s'ha mantingut fins avui dia: impregnar de coneixement als alumnes de l'Oms i de Prat i contribuir en el procés humanitzador de totes les persones que han passat pel centre.

El Col·legi Oms i de Prat és un centre educatiu de Manresa concertat amb la Generalitat de Catalunya, que forma part de la Fundació Catalunya La Pedrera. El centre acull un total de 721 alumnes des de P-3 fins a 4t d'ESO i centra el seu projecte educatiu en quatre eixos clau: metodologies flexibles, hàbits saludables (en col·laboració amb la Fundació Alícia), projecte lingüístic i educació emocional