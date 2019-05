La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques no falta a la seva cita dels dilluns

Fidel a la seva cita, la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran convoca per a demà dilluns, 27 de maig, una concentració a la plaça Major de Manresa, a les 11 del matí, per fer escoltar les seves reivindicacions.

Fent un símil musical, la convocatòria -cartell inclòs- s'anuncia com l'actuació de la Gran Orquestra Jubilades i Jubilats Emprenyats i, els temes que tractaran, com un nou disc de cançons revolucionàries: 1- Per unes pensions dignes, 2- Com millorar el SAD, 3- Més residències públiques, 4- Igualtat de gènere, 5- Complir la llei de la dependència...