Metrovacesa invertirà més de 13,7 milions a Manresa per construir una seixantena d'habitatges

Vista per ordinador dels pisos que Metrovacesa construirà a Manresa | Metrovacesa

La promotora espanyola Metrovacesa ha obtingut la llicència d'obra per construir el seu primer projecte a Manresa on invertirà 13,7 milions per fer una seixantena d'habitatges.

El projecte Residencial Mirador de Montserrat és la primera promoció d'un projecte més ampli que la companyia desenvoluparà al mateix lloc en els propers anys i que arribarà al la xifra total de 135 habitatges. Els treballs de construcció començaran el proper mes de juny i acabaran el segon semestre de 2020.

El pisos, ubicats al costat del Carrer Concòrdia i integrats al parc de Torre d'en Vinyes, tindran vistes a la Serra de Montserrat. La companyia ha destacat en un comunicat l'aposta per Catalunya i la resposta que fan a la demanda d'habitatge d'obra nova de qualitat.