El Pius fa 40 anys amb el repte de la remodelació del centre

L'institut Pius Font i Quer de Manresa ha arribat als 40 anys amb el repte d'afrontar obres de remodelació i adequació de les instal·lacions. Tot i que el centre no presenta deficiències importants, les inversions de manteniment d'ençà que va obrir les portes han estat mínimes. Així ho va fer saber l'equip que encapçala el centre educatiu a la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Dolors Collell, quan el va visitar.

La resposta de la responsable a la regió a la petició de l'institut va ser que entenia la situació i que, de fet, la Generalitat farà la inversió necessària per posar l'equipament educatiu al dia quan hi hagi disponibilitat pressupostària. «El departament sap que ens calen unes obres importants de manteniment, però, de moment, no hi ha cap data per als treballs de millora i, de fet, tampoc s'ha fixat cap partida», explica el director de l'institut, Valentí Grau.

Les obres que hi ha sobre la taula són per millorar l'estat del centre, però en cap cas no s'ha plantejat cap projecte d'ampliació. Tot i això, Grau explica que hi ha aules que estan al límit. «Com a màxim, hauríem de tenir 30 alumnes per aula i en alguns grups sobrepassem la xifra, però, com que legalment es poden tenir fins a 33 alumnes per classe, no superem aquesta quantitat. Però com que hi ha grups que gairebé hi arriben, la sensació és que l'institut està ple», afegeix. Actualment hi ha 700 alumnes.

Pel que fa al batxillerat, Grau explica que hi ha famílies que inscriuen els fills perquè cursin aquests estudis postobligatoris al Pius Font i Quer provinents d'altres centres de la ciutat, però n'hi ha que queden fora. «Tot i això, no es planteja una ampliació perquè a Manresa ja hi ha prou oferta perquè tots els alumnes puguin cursar els batxillerat», assenyala. Actualment, hi ha tres línies per cada curs dels estudis previs a la universitat.

Malgrat no haver-hi data, encara, per a l'adequació de l'institut, els responsables tenen clar que les obres se centraran en una redistribució interna dels espais perquè el funcionament de les classes sigui més òptima. On fa més falta una inversió de manteniment és al gimnàs. «Ha quedat antic i ens cal que presenti una altra cara», fa notar el director de l'institut. De fet, la porta d'entrada de l'institut és la mateixa de fa quatre dècades.



Lluita per innovar

«El professorat arriba a la celebració dels 40 anys sabent que el centre té un reconeixement pel que fa a la ciutat per la seva tasca pedagògica. En tot aquest temps s'ha fet una bona feina i la gent en parla bé», comenta el director de l'institut. Tot i que Grau és director del centre des de fa tres anys i hi va començar a impartir classes el 2007, afirma que des del naixement del Pius «els professors han lluitat per implantar-hi un model educatiu diferent».

En aquest sentit, assegura que la tasca del professorat en el centre «està en constant evolució» i que, «malgrat que avui dia encara hi ha pissarra i guix a les aules, la forma d'impartir les classes no té res a veure amb com es feia fa 40 anys». I afegeix alhora que en les darreres quatre dècades també han canviat molts aspectes del funcionament intern. «Al principi, la mateixa comunitat educativa podia fer-hi intervencions per millorar les instal·lacions, i així ho va fer. Avui dia cal el permís de la Generalitat».