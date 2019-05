Althaia assaja una tècnica nova per reduir el dolor dels pacients amb fibromiàlgia

La Fundació Althaia de Manresa ha iniciat el primer assaig clínic a l'Estat espanyol que utilitza la neuroestimulació amb corrent continu transcranial per intentar reduir el dolor que pateixen les persones afectades per fibromiàlgia. Es tracta d'una malaltia crònica que afecta d'una forma severa la qualitat de vida dels pacients, que pateixen dolor a tot el cos. No té un tractament efectiu per a la seva curació.

L'aplicació de corrent continu transcranial ha demostrat tenir un efecte analgèsic en altres patologies. Ara es provarà en aquesta en concret. A l'assaig hi participaran 110 pacients als quals s'estimularà elèctricament parts molt específiques del cervell amb un o més elèctrodes al cap. És un mètode d'estimulació no invasiu que no és dolorós i no té efectes secundaris. En aquest cas es tracta d'un assaig clínic d'un tractament no farmacològic perquè no es testen nous medicaments, sinó el que s'anomena un dispositiu sanitari.

El promotor de l'assaig és l'empresa Neuroelectrics. Ja s'han reclutat els primers pacients per fer les proves clíniques, però es tracta d'un procés que continua obert. Així, les persones afectades de fibromiàlgia interessades a participar-hi, diagnosticades a Althaia, poden enviar un correu electrònic a recerca@althaia.cat.

En l'estudi hi prenen part professionals de les unitats de Neurofisiologia i Reumatologia de la Fundació Althaia amb la col·laboració de Medicina Interna.

En aquests moments a Althaia hi ha en marxa 37 assaigs clínics amb medicaments, que són els anomenats farmacològics, i 11 que no ho són perquè no hi ha medicines o fàrmacs entremig. Un d'aquests és el nou dispositiu.

Des de fa anys, la Fundació Althaia participa en estudis clínics de diferents patologies que no tenen encara un tractament definitiu, com el Parkinson, l'Alzheimer i altres demències, malalties oncològiques i hematològiques. Una tasca que permet que els pacients d'Althaia puguin disposar dels tractaments en investigació més avançats i que encara no són al mercat perquè han de passar, prèviament, aquests test. Per a la cap d'Unitat de Recerca i Innovació d'Althaia, Gemma Cuberas, els assajos clínics són molt importants. «Si no es fan investigacions no avança la ciència. Hi ha malalties que abans eren incurables i ara es poden guarir».

Cuberas explica que a l'Estat espanyol no està permès registrar o comercialitzar un nou medicament o producte sanitari sense estudis clínics previs. «Hi ha regulacions molt estrictes per determinar si un producte o un medicament és realment eficaç i a més a més segur i que no provoqui efectes secundaris.

La fibromiàlgia és una patologia d'alt impacte, d'elevada prevalença i d'aparició en edats relativament joves que afecta d'una forma important la qualitat de vida de les persones que la pateixen. És més freqüent entre les dones (4,2% de dones i 0,2% d'homes afectats a la població espanyola). Els símptomes més freqüents són el dolor crònic a tot el cos, especialment als músculs i a les articulacions de l'esquena i les extremitats. Sovint s'acompanya de cansament, trastorns del son i de l'estat d'ànim, problemes digestius i mal de cap, entre d'altres. Té un important impacte personal, familiar, laboral i social. No se sap amb certesa les seves causes i els mecanismes que influeixen en el seu desenvolupament. És una malaltia que no té curació i per tractar-la s'incideix bàsicament a alleugerir-ne els símptomes.