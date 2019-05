Més de 170 professionals debaten sobre bacteris resistents, a Manresa

Més de 170 professionals participaran en la II Jornada d'Actualització en Malalties Infeccioses que se celebrarà aquest dijous a la sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. La iniciativa és fruit del treball conjunt que porten a terme cinc entitats sanitàries de la Catalunya Central per abordar de forma coordinada les malalties infeccioses i bacteris resistents. Són l'Institut Català de la Salut, la Fundació Althaia, la Fundació Sant Andreu Salut, la Fundació Hospital Sant Bernabé de Berga i el Centre Sanitari del Solsonès.

Els tractaments antibiòtics, les infeccions respiratòries, les resistències bacterianes, la prevenció de les infeccions, la detecció precoç de les infeccions fruit de la mobilitat i la globalització així com la infecció per VIH seran els temes centrals que es debatran en el decurs de la jornada. Comptarà amb la participació d'Antoni Trilla, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, que parlarà sobre "Les malalties infeccioses emergents en el segle XXI".

Les malalties infeccioses i els bacteris resistents són una problemàtica que va en augment arreu del món i que són una seriosa amenaça per a la salut. Algunes malalties infeccioses no responen als antibiòtics disponibles perquè els bacteris que les han originat s'han fet resistents. En conseqüència, aquestes patologies no es poden tractar perquè els antibiòtics són ineficaços i, en d'altres, cal utilitzar antibiòtics reservats com a últim recurs i que són la darrera alternativa que hi ha disponible actualment.

A la Catalunya central hi ha un Grup de Treball de Malalties Infeccioses que tracta aquesta problemàtica. A l'Hospital de Sant Joan de Déu de manresa s'ha detectat algun cas, els últims anys, pacients amb malalties infeccioses que no responien als antibiòtics habituals perquè s'havien fet resistents. L'abús dels antibiòtics és la principal causa d'aquest fet. També en granges per engreixar animals. Per això s'han dut a terme campanyes arreu per evitar el consum innecessari d'aquests medicaments, al mateix temps que s'han redoblat les investigacions per trobar nous fàrmacs.

El 2017 es va celebrar la primera edició de la jornada. Va tenir una molt bona rebuda per part dels professionals sanitaris. És per això que l'organització va decidir donar-li continuïtat.