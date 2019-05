El probiòtic de Pere-Joan Cardona farà el salt al mercat a Kenya i Filipines

El probiòtic contra la tuberculosi inventat per l'investigador manresà Pere-Joan Cardona entrarà al mercat a partir del setembre vinent. Ho farà a Kenya i Filipines. Abans, però, necessita el suport d'una campanya comercial i de màrqueting potent. Per pagar-la, Manremyc, la compa-nyia dirigida per Cardona que desenvolupa el probiòtic, ha obert una ronda per captar capital a través de Capital Cell, la primera plataforma d'inversió en línia d'Europa especialitzada en biomedicina. L'objectiu: reunir 250.000 euros. Fins ahir, ja en tenien el 37%.

El probiòtic contra la tuberculosi, del qual ha informat a bastament aquest diari, permet prevenir el contagi de la malaltia mitjançant un producte natural, administrat per via oral i amb una gran estabilitat que és fruit de més de 20 anys d'investigació per trobar una solució eficaç, econòmica i simple que permeti la penetració mundial, incloent-hi els països més desprotegits. Té el suport de grups inversors clau en el món farmacèutic: les plataformes de la família Reig i Puigdedou. Durant aquest període s'han obtingut les patents nacionals als Estats Units, Unió Europea, Japó i Xina. Fins a 10 països i 10 en curs. També s'ha optimitzat la seva producció industrial, i s'han assolit acords de distribució per al llançament comercial a 65 països de tot el món.

Cal tenir en compte que la tuberculosi continua sent la principal causa de mort per malaltia al món, per sobre de la malària o de la sida. L'any passat, va causar més d'1,5 milions de morts, la majoria en països en via de desenvolupament. Segons un informe realitzat pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties de l'OMS, continua sent un «important desafiament» de salut pública en els països europeus.



El bacil 'M. manresensis'

El probiòtic és fruit d'una tecnologia consistent en l'ús del bacil batejat com M. manresensis inactivat per a la protecció contra la tuberculosi. Manremyc, compa-nyia sorgida de l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol el 2013, ha desenvolupat i comercialitza aquesta tecnologia.

Pel que fa a Capital Cell, des de la seva creació, el 2015, ha tancat 28 rondes amb èxit, amb un total de 17 milions d'euros finançats.