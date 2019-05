El simulacre d'emergències d'UManresa es trasllada al circuit de Can Padró

El simulacre d'emergències d'UManresa, que organitza el Centre Internacional de Formació Contínua del campus Manresa de la UVic-UCC, es traslladarà en aquesta edició al circuit de Can Padró, a Sant Vicenç de Castellet. Serà aquest dissabte, 1 de juny, i mobilitzarà 60 alumnes del Màster d'Emergències Extrahospitalàries i del Curs d'Accidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes.

El Simulacre d'Incident de Múltiples Víctimes i Catàstrofes s'organitza cada any per avaluar els estudiants del Màster d'Emergències Extrahospitalàries i els del Curs d'Incidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes. Els estudiants hauran de resoldre una situació desbordant d'una emergència que provocarà una gran quantitat de víctimes. La intenció és que l'alumnat visqui una experiència vivencial i que cometi errors que, un cop analitzats, pugui recordar per no equivocar-se en una situació real.

Hores d'ara ja hi ha més de 70 persones que col·laboraran en el simulacre fent el paper de víctimes. Les persones interessades en col·laborar-hi tenen temps per inscriure-s'hi fins demà dimecres, 29 de maig. Tots els col·laboradors hauran d'estar disponibles entre les 11 h del matí i les 17.30 h de la tarda, aproximadament. L'organització els convidarà a dinar un entrepà i un refresc.