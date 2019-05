Uns brètols malmeten un arbre de Puigterrà

ESPIETA

El parc de Puigterrà ha vist aquesta setmana com, d'un dia per l'altre, un dels arbres que hi ha apareixia amb un branca trencada i una altra que està a punt. La ciutadana que envia la imatge denuncia l'acte vandàlic, del qual responsabilitza directament un grup de brètols que són sovint al parc i, indirectament, la Policia Local que, «sabent què passa aquí tots els vespres», no hi fa res.