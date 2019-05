Conductors de bus es queixen que no tenen una sala de descans adient

Conductors de les línies d'autobusos Alsa i Masats es queixen que, des de fa quasi un any, no poden accedir a la sala de descans ni al lavabo particular que utilitzaven a l'estació d'autobusos perquè el grup Sagalés, que la gestiona, va decidir que només hi podrien entrar els seus conductors. A més a més, haver prescindit del vigilant que hi havia abans ha generat canvis en l'horari d'obertura i tancament de l'estació que fan que estigui més hores tancada i que els conductors no tinguin accés al lavabo públic ni a l'oficina per poder-hi deixar la recaptació.

Pere García, conductor d'una de les línies d'autobusos que operen a l'estació, explica que la decisió del grup Sagalés de no permetre l'accés a la sala de descans que tenien «afecta els conductors de les línies Monbus, Alsa, Masats i Eix Bus», i afegeix «que ens hem d'esperar a la intempèrie quan l'estació està tancada i tampoc no podem utilitzar el lavabo». Apunta que «els conductors del grup Sagalés disposen d'una sala de descans amb accés directe des de l'exterior» i que «això fa que puguin entrar a la sala i al lavabo particular encara que l'estació d'autobusos estigui tancada».

Francesc Enrich, conductor de l'empresa Masats, recalca que «al matí, quan l'estació no està oberta, no podem anar al lavabo, ni fer un cafè». Els dies festius l'estació obre a les 9 del matí; amb l'anterior horari s'hi podia accedir des de les 5 de la matinada.

García comenta que «no poder accedir a la sala de descans fa que haguem de descansar en un banc, tant a l'hivern amb el fred com a l'estiu amb la calor». Preocupat per aquesta situació, fa notar que, «si hi ha un control de trànsit, sí que consta que hem parat, però no que haguem descansat». Considera que amb aquestes condicions un conductor no pot descansar correctament i que «ja no és per nosaltres, és per la seguretat dels passatgers».



La nova sala no està habilitada

García explica que la sala que els han preparat des de fa un mes -no en tenien des de l'estiu passat, «no està prou habilitada per descansar correctament». La sala, més petita que l'anterior, té una taula i diverses cadires. L'altra, en canvi, disposa de microones, nevera, televisió, màquina de cafè i aigua. El fet que no estigui habilitada els perjudica a l'hora de portar el menjar fet de casa perquè no disposen de cap nevera ni de microones. García comenta «que aquesta sala, si es vol condicionar, és massa petita, perquè hi ha moments que ens podem aplegar cinc o sis conductors» i fa uns tres metres quadrats.

Amb l'horari que s'aplica des del 3 de març passat, els conductors de les línies afectades per aquesta situació que arriben a partir de les 9 del vespre els dissabtes i festius, no poden accedir a les instal·lacions de l'estació d'autobusos per deixar la recaptació del dia perquè tanca a les 9 del vespre, dues hores abans que amb l'anterior horari. Els darrers busos arriben a la mitjanit.



La recaptació a casa

García comenta que aquests conductors «s'han d'endur la maleta i la recaptació a casa». Fa notar que «fa quinze dies van atracar un conductor a les 5 de la matinada, quan sortia de casa amb la recaptació». Abans del canvi d'horari, quan l'estació estava tancada, hi havia un vigilant que els permetia accedir a les oficines per deixar la recaptació del dia. Els conductors de l'empresa Sagalés poden entrar a la seva oficina perquè l'accés és directe des del carrer.