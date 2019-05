Manresa té contenidors al costat de passos zebra que dificulten la visió dels conductors

Qui camina per Manresa ha d'anar amb quatre ulls per evitar atropellaments. Com en qualsevol ciutat, hi ha molts elements que esdevenen perillosos per al vianant, que sempre és la peça més dèbil del complicat engranatge de la mobilitat urbana. A la capital del Bages, un dels obstacles amb què es troben sovint els ciutadans que es mouen a peu són grups de contenidors que estan col·locats al costat de passos zebra i que dificulten la visió dels conductors, i així posen en risc els transeünts que es disposen a creuar.

Regió7 ha voltat per la ciutat i ha localitzat més d'un pas de vianants que just al costat té un o diversos contenidors, que provoquen que, abans de travessar el carrer, el vianant hagi de baixar de la vorera i fer un o dos passos endavant, a la calçada, per tal que els vehicles que circulen per aquella via el detectin amb prou temps per frenar i cedir-li el pas. I és que els contenidors de rebuig (grisos), els de vidre (blaus) i també els de plàstic (grocs), per exemple, són prou grans per tapar la persona que vol travessar el carrer fins que aquesta ja ha fet els primers passos.

Si els conductors circulen a una velocitat moderada i amb tota l'atenció posada al volant, és probable que els contenidors que els impedeixen parcialment la visió no acabin suposant un perill real. Però sí que es converteixen en un veritable perill en cas que el conductor estigui cometent alguna infracció, com ara mirar el mòbil mentre condueix, o tingui qualsevol altre tipus de distracció en aquell moment al volant, ja que això, sumat a la falta de visibilitat provocada per les illes de contenidors al costat dels passos de vianants, pot resultar fatal.



Només sis exemples

En aquest article hi apareixen sis fotografies que exemplifiquen el que estem explicant, tot i que hi ha més casos de contenidors que fan la guitza a qui circula per Manresa. Al carrer Sant Antoni Maria Claret hi ha una filera de contenidors que tapen el vianant quan espera per travessar el pas que hi ha just abans de la sortida d'autobusos de l'estació. En aquest cas, però, és un pas semaforitzat. Al final d'aquest mateix carrer, a la cantonada amb carretera de Santpedor, també hi ha uns contenidors (rebuig, envasos i orgànica) que destorben els conductors que pugen des de la plaça Bonavista perquè els priven de visibilitat.

Un altre punt conflictiu és a la confluència entre els carrers Jacint Verdaguer i Joan XXIII. Abans, aquest vial era només de pujada, però ara és de doble sentit. L'accés que hi havia davant l'escola Pare Algué cap al Joan XXIII es va inhabilitar amb unes pilones de ferro i amb una illa de contenidors que estan col·locats com si fossin la continuïtat de la vorera inexistent. Al carrer Bailèn (a tocar de l'avinguda Tudela), al Carrasco i Formiguera amb Doctor Esteve i a Maternitat d'Elna amb Indústria hi ha altres grups de contenidors que importunen la mobilitat.

Val a dir, però, que durant l'estona que aquest diari ha voltat pels carrers de la ciutat també ha detectat moltes illes de contenidors ben col·locades a la calçada, amb la corresponent senyalització i al costat del carrer on no molesten els vianants ni obstaculitzen la visibilitat dels conductors.