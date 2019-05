Pels carrers de la ciutat hi ha repartits 2.236 contenidors d'escombraries

Actualment a Manresa hi ha 2.236 contenidors, segons dades facilitades per l'Ajuntament. Els que predominen són els de rebuig (n'hi ha 698) i els d'orgànica (600). A la ciutat també hi ha un gran nombre de contenidors d'envasos (481), seguits pels de paper (221) i els de vidre (220). A banda, n'hi ha repartits 16 de tèxtil (roba i calçat). Difícilment acabaran desapareixent de la via pública, malgrat que formacions com Fem Manresa proposaven la implantació de la recollida porta a porta de cara com a un dels punts del seu programa electoral per als comicis del 26-M.

Almenys això no passarà en un futur immediat, ja que no hi ha cap informació que faci pensar que la recollida selectiva porta a porta arribarà aviat a la capital del Bages. Caldrà veure en el futur si és viable implantar aquest sistema en una gran ciutat. Les dades corroboren que el percentatge de reciclatge augmenta als municipis on s'utilitza. L'abril, Regió7 ja va explicar (vegeu edició del dia 13) que els porta a porta van fer créixer el 2018 el nivell de reciclatge el 3% al Bages i al Moianès. Malgrat tot, l'abocador de Manresa va rebre 45.000 tones de residus.