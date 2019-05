Sagalés respon que l'empresa no té cap responsabilitat a condicionar la sala de descans

Sobre el fet que conductors de les línies que no són del grup Sagalés no tinguin accés a la sala de descans que havien utilitzat tradicionalment, Ricard Costa, director de Castellà, empresa d'aquest grup, que gestiona l'estació, ha explicat a Regió7 que «se'ls va oferir una sala amb taula i cadires, i amb presa de llum i aigua».

Que la sala no disposi de nevera, microones, màquina de cafè i aigua, ni de televisor, ho justifica dient que «l'empresa no té cap responsabilitat en el condicionament de la sala» i afegeix «que això va a càrrec dels mateixos treballadors». La sala de descans dels conductors de Sagalés, puntualitza Costa, la van condicionar els treballadors que la utilitzen.

Malgrat les discrepàncies amb els conductors descontents, el director de Castellà explica que es mantenen contactes perquè la setmana que ve s'instal·li una màquina de cafè en aquesta sala. «Fins ara, tenien un descompte al bar de l'estació».

Costa assenyala que la decisió de prohibir l'accés a la sala de descans condicionada als conductors que no siguin del grup Sagalés, «va ser per normativa de l'empresa, perquè hi ha coses de l'empresa».

L'ús del lavabo particular, on s'entra des de la sala de descans dels conductors de Sagalés i amb accés directe des de fora l'estació, perjudica els conductors de les altres línies perquè, si l'estació està tancada, no poden accedir a aquest lavabo privat i tampoc poden utilitzar els públics. Preguntat sobre aquest aspecte, Costa comenta que no tenen previst «fer cap canvi en aquesta situació».