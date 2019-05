La transformació social fa parada al riu

Dissabte, 1 de juny, una onada de vida desbordarà el Cardener i omplirà la llera del riu de propostes culturals i econòmiques que comparteixen un esperit de transformació social. Pot Petit serà el grup estrella per a públic familiar, que tocarà a mig matí després del concert de Xics'n'roll, que seran els encarregats d'obrir la festa.

La tarda arrancarà amb circ de la mà d'Oli Clown i l'espectacle Olicopter; també hi haurà les actuacions musicals del duo manresà La Prima Vera, pop mediterrani, i la festa acabarà amb la banda de dones Roba Estesa, música festiva i feminista. Entremig d'aquestes actuacions, una taula rodona sobre cultura crítica on es podran escoltar les experiències d'Alguer Miquel, membre de Txarango, i Ivan Prado, membre de Pallassos en Rebel·lia. A més a més, una desfilada de moda sostenible, amb la participació de Cotó Roig, Roba Amiga, Yamuna, Weli Weli i la Fundació Vicente Ferrer.

Mentre tot això passi a l'escenari principal de la Festa del Riu, hi haurà estands de gairebé 40 iniciatives d'economia social i solidària que exposaran qui són, què fan i com ho fan. Podrem trobar-hi iniciatives de sectors ben diversos de l'economia: alimentació, tèxtil, salut, finances, energia, cultura, habitatge. També hi haurà la participació del Mercat Somiatruites i del Mercat d'Estraperlo, que organitza l'Ecoxarxa del Bages.

En total, prop de 40 iniciatives d'economia social i solidària, 8 parades amb oferta gastronòmica, 10 tallers infantils, 1 zona per a nadons, 5 tallers per joves i adultes, 2 espais de debat, 2 rutes guiades al Cardener i 1 tast de vins cooperatius. Aquestes xifres només són possibles fruit del treball conjunt de l'Ajuntament de Manresa, la Casa de la Música i l'Ateneu cooperatiu de la Catalunya Central, i, sobretot, gràcies a la participació de moltes iniciatives d'economia social i solidària de la comarca. El procés d'organització es va obrir a la participació a principi d'any i al llarg d'aquests mesos s'han constituït diferents comissions de treball per dur a terme les tasques d'organització de l'esdeveniment.

Font d'inspiració i referent

La Festa del Riu té la col·laboració i el suport del festival Esperanzah!, que ha estat una font d'inspiració i referent, per caminar progressivament cap a un festival cada cop més participat. El Festival Esperanzah! se celebra al Prat de Llobregat des de ja fa més de deu anys i és un festival organitzat per les iniciatives d'economia social i solidària del Prat, que han aconseguit tenir la complicitat de músics de renom i fusionar cultura economia i transformació social en un mateix festival.

Del 27 al 31 de maig, cada dia s'organitzaran activitats entorn a l'economia transformadora. La projecció del documental River Blue, que tracta sobre els impactes en els rius de la indústria tèxtil, obrirà la setmana d'actes. Després de la projecció, es farà un debat amb la participació de la disse-nyadora manresana Miriam Ponsa i Àngels Perramon, sòcia de Cotó Roig. Al llarg de la setmana hi haurà taules rodones sobre mobilitat sostenible i amb perspectiva de gènere; sobre les aportacions de les experiències d'economia social i solidària en l'àmbit de la salut, i sobre les finances ètiques. A més, es projectarà de nou el documental Foodcoop, sobre l'experiència d'un supermercat cooperatiu a Brooklyn i una ruta guiada a iniciatives d'economia social i solidària i consum responsable que ja existeixen al Bages.



Economia transformadora?

Parlem d'economia transformadora per incloure els nombrosos noms que rep aquest model econòmic alternatiu al model capitalista. Hi ha qui parla d'economia social, o solidària, o cooperativa, o feminista... però, més que el nom, es vol explicar quines són les pràctiques darrere d'aquest concepte.

Economia transformadora és una botiga de fruita i verdura ecològica i de proximitat i productes de comerç just; és un banc que només inverteix en projectes que tinguin impacte social, ambiental i ètic positiu; és una botiga de roba de segona mà que dona feina a persones en risc d'exclusió social; és una impremta cooperativa; és restauració amb productes locals, és una casa de parts naturals... És un model econòmic alternatiu al sistema capitalista, que posa les persones i les seves necessitats al centre, en lloc de la maximització del benefici sobre el capital invertit. Però també són pràctiques econòmiques en qualsevol sector de l'economia, que s'organitzen de manera democràtica i que tenen cura de l'impacte social i ambiental de la seva activitat.

Una altra economia no només és possible, sinó que ja és una realitat. A Catalunya i també a la comarca del Bages. Depèn de nosaltres per quin tipus d'economia apostem en el nostre dia a dia. El dia 1 de juny, la cultura i economia transformadores es trobaran a la Festa del Riu. Si no ho coneixeu, veniu a descobrir-ho. Si ho coneixeu, veniu a celebrar-ho.