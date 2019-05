Althaia alerta dels perills del tabac en la Setmana Sense Fum amb diverses activitats

Un any més, la Fundació Althaia participa en la Setmana Sense Fum, una iniciativa que té per objectiu sensibilitzar la població sobre la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se en l'hàbit tabàquic o abandonar-ne el consum i poder gaudir d'un ambient lliure de fum. El lema d'enguany és Recupera la inspiració!



Els pulmons, els protagonistes d'enguany

Durant tota la setmana, els vestíbuls de l'Hospital Sant Joan de Déu, la Clínica Sant Josep i els CAP del Barri Antic i les Bases de Manresa acullen la figura d'uns pulmons de grans dimensions en forma d'arbre. Un pulmó és verd, simbolitzant que està sa, mentre que l'altre és sec per simbolitzar no només la malaltia sinó també l'amenaça que suposar per al medi ambient. I és que l'objectiu de les accions d'aquesta Setmana Sense Fum, promogudes des de la Xarxa de Prevenció i control del tabaquisme de la Catalunya Central, són informar i sensibilitzar, no només d'aspectes relacionats amb la salut, sinó també sobre els efectes negatius que el tabac té en el medi ambient.

A banda dels pulmons, aquests dies els usuaris i professionals de l'hospital també poden veure unes grans figures en forma de cigarretes acompanyades d'imatges dels productes tòxics que contenen. Aquestes accions, promogudes per la Comissió Althaia lliure de fum, són una realitat gràcies a la implicació i treball d'una desena de pacients de la Unitat de Salut Mental d'adults que han elaborat aquests materials durant els tallers de teràpia ocupacional.

Per altra banda, des de l'escola de l'hospital també han promogut una activitat entre els infants hospitalitzats. Han fet treballs plàstics amb els pulmons com a protagonistes i han plasmat la seva creativitat en un mural que es pot visitar al vestíbul de consultes externes l'Hospital Sant Joan de Déu.



Accions de sensibilització

Com en edicions anteriors, professionals referents en tabaquisme dels centres d'atenció primària (CAP) d'Althaia han visitat en les darreres setmanes diferents centres de secundària de Manresa, la FUB i La Kampana per portar a terme un taller que té per objectiu conscienciar els joves i adolescents sobre els riscos que comporta el tabaquisme, alhora que se'ls proporciona informació i eines per deixar aquest hàbit.

Aquests professionals també han participat en el programa "Punt al pati" de l'Ajuntament de Manresa per sensibilitzar i fer carboximetries, una prova que serveix per mesurar el nivell de monòxid de carboni que tenen les persones fumadores en els pulmons.

Durant aquesta setmana, també s'instal·len taules informatives i de sensibilització als CAP on, tothom qui ho desitja, també pot fer-se una carboximetria.



Acte central

Divendres dia 31 de maig, Dia Mundial Sense Tabac, professionals d'Althaia participaran en l'activitat central que promou la Xarxa de Prevenció i Control de Tabaquisme de la Catalunya Central que es portarà a terme a la plaça Espanya de Manresa.

Les conseqüències del consum de tabac

El consum de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i evitable. És un dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, així com d'un nombre important de càncers. A més, l'exposició passiva al fum ambiental del tabac incrementa el risc de càncer de pulmó en les persones no fumadores i d'altres malalties del sistema respiratori, sobretot en els infants.

Els beneficis de deixar de fumar són ben clars. En el cas de les persones exfumadores, cada dia que passa redueixen el risc de patir malalties, a més de millorar el seu aspecte físic, fer un estalvi econòmic i contribuir a la millora mediambiental. Aconseguir l'abandonament definitiu del tabaquisme no és fàcil per a algunes persones, tot i que és possible. Si un ja ho ha intentat i no ho ha aconseguit o no ho ha provat perquè no s'hi veu amb cor, és convenient consultar un professional de la salut i seguir les seves recomanacions. Al nostre sistema sanitari hi ha persones formades especialment per ajudar a deixar de fumar.