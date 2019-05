Un grup de senglars es passeja per la zona del Congost i un d'ells s'enfronta a un home per defensar les cries

Un grup de senglars es passeja per la zona del Congost i un d'ells s'enfronta a un home per defensar les cries

Un veí de Manresa s'ha endut un ensurt aquest dijous a la tarda a la zona del Congost en trobar-se una família de porcs senglars mentre passejava.

L'home ha vist com una noia gravava a la vora del riu, «per beure aigua» segons diu, i s'hi ha aproximat. En veure els animals, s'ha posat a gravar també. De sobte, però, ha hagut de parar per fugir, ja que un dels dos porcs de grans dimensions ha anat cap a ell per protegir les 5 cries que acompanyava.

Llavors, el ciutadà també ha ajudat a creuar el carrer a uns nens que sortien del pavelló i ha avisat la Policia Local de Manresa.