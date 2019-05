La manresana Núria Picas s'estrena al Parlament «amb ganes de fer bona feina»

La manresana Núria Picas va fer, ahir al matí, el que aconsellava el santpedorenc Pep Guardiola. Es va llevar ben d'hora per arribar amb un bon marge de temps al seu primer ple al Parlament. La corredora, que actualment viu a Calders, ha rellevat Oriol Junqueras al Grup Parlamentari Republicà, atès que el president d'ERC va renunciar al seu escó per anar al Congrés. En declaracions a Regió7 aprofitant el descans per dinar al ple, Picas va explicar que entoma el repte «amb ganes de fer bona feina». Ho va definir com «una responsabilitat molt gran i també un orgull».

Picas, que no és l'única manresana del Parlament, on també hi ha Antonio Espinosa, de Ciutadans, que viu a la capital del Bages fa anys tot i ser nascut a Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), va aprofitar l'avinentesa per «donar el meu suport a Oriol Junqueras» i per remarcar que «és totalment injust» que estigui en presó preventiva, cosa que fa que la seva entrada al Parlament no sigui tan satisfactòria com voldria. «Tant de bo que no s'hagués produït». Dit això, va comentar que representa una «oportunitat» per «defensar les idees que sento» i «una nova etapa que afronto amb molta responsabilitat, molt il·lusionada i amb ganes de fer bona feina».

La manresana recordava que, malgrat venir del món de l'esport, en el qual ha obtingut nombrosos triomfs competint en curses de muntanya, «sempre m'he implicat en el país» i que poder-ho fer a la primera línia és una oportunitat per «donar servei al poble» que l'agafa «en un bon moment personal i professional».



«Especial i únic»

La jornada d'ahir la va iniciar esmorzant amb altres companys diputats d'ERC. Entrar a l'hemicicle, assegurava, «ha estat especial i únic». Afegia que «he tingut una molt bona rebuda i m'he sentit molt còmoda, envoltada de gent molt preparada que m'ha rebut amb els braços oberts, no només la del meu grup sinó també la majoria dels que pensem en clau de república». Apuntava que, «tot i estar completament fora de la meva zona de confort, que és la munta-nya i la natura, m'ha sorprès que m'he sentit molt còmoda».

Picas seu a la penúltima fila de la bancada, just al davant dels quatre diputats de la CUP i amb els regidors d'ERC Ruben Wagensberg a l'esquerra i Josep Maria Jové a la dreta.

Abans de començar la sessió, «el president del Parlament [Roger Torrent] ens ha citat [els nous diputats] i ens ha donat la benvinguda». Iniciat el ple, «m'he empapat de tot i he fet la feina que ens tocava, que era escoltar i fer un parell de votacions». Quant als seus càrrecs parlamentaris a les comissions, comentava que, fins que quedi tancat el tema dels diputats del seu partit, tenint en compte que tot apunta que Ernest Maragall serà l'alcalde de Barcelona i, per tant, haurà de deixar l'escó, que no es tancarà aquest tema. «Venint del món de l'esport, potser serà en alguna comissió vinculada a aquest àmbit. També he sigut mossa d'esquadra i bombera, de manera que també podria ser a la comissió d'interior, tot i que és una comissió dura. O en temes de territori, medi ambient, ramaderia i agricultura», enumerava.

Ahir, tal com van fer altres diputats, la manresana va voler recordar l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que feia anys i que també és a la presó. Ho va fer mostrant un paper amb el nom de Focardell escrit.



El segon dinar al Parlament

La sessió va acabar 2/4 de 3 de la tarda amb mitja hora de retard. La intenció de Picas, abans que es reprengués a 2/4 de 4, era dinar al menjador del Parlament, on ja havia estat anteriorment. «Vaig tenir la sort de venir convidada per Lluís Llach. Va ser un dia molt especial en què vam dinar amb Carme Forcadell, amb la malagua-nyada Muriel Casas, amb Albert Batet i amb l'actriu Sílvia Bel. D'ençà que hi he entrat, cada vegada que miro la taula on ens vam posar recordo aquell dinar perquè va ser un moment molt especial. Llach ens va ensenyar l'hemicicle i els despatxos de Junts pel Sí. Mai no m'hauria imaginat que ara fos jo la que és aquí».

Picas està vivint un any que difícilment oblidarà. Fa poc va rebre la Creu de Sant Jordi i el 13 de juny rebrà el premi Bages a la Nit de l'Esportista (vegeu pàgina 37).