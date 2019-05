La salut de la dona, al centre

«Comencem estirant, una cosa a la qual ja quasi mai no dediquem temps. Ara tanqueu els ulls i respireu. Moveu-vos i allibereu tensions. Més. Podeu fer sorolls. Ara, mireu-vos i dediqueu una estona a observar l'entorn. Podeu caminar, parlar i abraçar-vos amb qui vulgueu». La terapeuta Queralt Jorba es dirigia amb aquestes paraules ahir al migdia a una quinzena de dones que s'havien apuntat a participar al taller Cos i alliberament de tensió. L'activitat es duia a terme en una carpa blanca a la plaça Sant Domènec amb motiu del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones.

L'Ajuntament de Manresa, a través del Consell Municipal de la Dona i el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat Roig, ha organitzat tres dies d'activitats per apoderar les dones amb la seva salut a l'epicentre. Des de dimecres fins avui, es fan xerrades, tallers i exposicions en aquest espai que s'ha estrenat per obrir la programació a tothom. De fet, només dues de les activitats es faran exclusivament per a dones «en el sentit del gènere, és a dir, per a tothom que se senti dona», ja que són considerades les «més íntimes», explicaven Carme Batista, tècnica del SIAD, i Diana Pinzón, del consell de la dona. Es tracta del taller Tuppersex i salut sexual per a dones (que es va fer ahir a la tarda a càrrec d'Elena Serrano d'Eròticdisseny) i també del taller Tantra per a la dona (avui a 2/4 de 6 a càrrec d'Anna Fernàndez).

En el taller impartit ahir al migdia per Jorba, tot i ser obert a tothom, les úniques participants eren dones. Després d'una petita explicació sobre la biografia de la terapeuta –molt lligada a la dansa– i sobre el perquè de tallers com aquell –serveixen per aprendre a gestionar l'estrès i el trauma–, les assistents van seguir les propostes de Jorba, descalces, cada cop menys cohibides i més deixades anar. De fons, fotografies de la mostra «Un passeig per les emocions sobre el càncer de mama» de l'associació l'Olivera. Jorba va explicar que el proper 13 de juny es farà al Casal de les Escodines la segona part d'aquest taller, que serà més pràctica.



Les activitats d'avui

La programació del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones continuarà avui a Sant Domènec. A 2/4 de 10 del matí es farà una sessió de ioga, a càrrec de Liber Gutiérrez; a les 11, taller sobre com gestionar les emocions durant el postpart, a càrrec d'Àngels Bonet i Diana Pinzón; a 2/4 d'1 del migdia, taller de dansa oriental i salut de la dona, amb Awen; a les 16 h, sessió de massatge sonor, a càrrec d'Anna Fernàndez i Quim Roca; a 2/4 de 6 ,taller de tantra per a la dona, amb Anna Fernàndez; a les 7, xerrada d'Engràcia Saló, Laia Pont i Emma Casals sobre càncer, alimentació i prevenció; i per acabar, a les 20 h, sessió de zumba amb Elena Vers.