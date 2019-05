Els usuaris podran estrenar demà el nou vestíbul i els ascensors de l'estació de la Renfe

Per fi, demà divendres, quan comenci el servei, els usuaris de l'estació de la Renfe de Manresa podran estrenar el vestíbul renovat i els ascensors per anar d'una andana a l'atra. Les obres, iniciades el desembre del 2017 amb una durada prevista d'un any -s'han retardat gairebé mig any- i un pressupost d'1,4 milions d'euros, estaven pendents de la contractació d'un comptador per poder-les donar per acabades.

L'actuació, que Regió7 ha anat seguint fil per randa, inclou la millora del vestíbul i de les andanes, una intervenció que dona un aspecte del segle XXI a l'estació manresana. Per als usuaris, el guany més important és a les andanes, on s'han instal·lat dos ascensors per poder anar d'una a l'altra sense haver de baixar ni pujar escales. A banda, els dos trams d'escales que porten al passadís subterrani que comunica aquestes andanes també s'han fet noves, igual que el passadís. Ara, les escales són més còmodes de pujar i baixar i hi ha un replà de descans com dicta la normativa. A les andanes també s'hi ha fet recréixer l'alçada per entrar als trens amb més comoditat i s'han ampliat 200 metres per facilitar l'estacionament de trens més llargs. A més a més, s'han restaurat les marquesines.



Un vestíbul nou de dalt a baix



Pel que fa a l'interior del vestíbul, s'ha renovat de dalt a baix. S'ha eliminat el fals sostre que hi havia per recuperar l'original, hi predomina el blanc i la distribució és totalment nova. Venint del carrer, després de travessar unes portes automàtiques de vidre (totes ho són) per mantenir la climatització, l'usuari troba, a mà esquerra, un espai separat de la resta amb parets de vidre i un petit taulell. Serà el punt d'atenció al client (reclamacions, devolucions, ajudar a treure bitllets...) que funcionarà amb el mateix horari que ho feia la taquilla: de 6 del matí a 10 de la nit. A mà dreta de l'entrada principal hi ha un altre espai amb seients i informació de les línies.

Al pany on hi havia les taquilles hi ha tres màquines per comprar els bitllets encaixades en una paret negra. Hi ha sis torns que es repartiran per entrar i sortir i, quant a informació, alguna novetat. A banda de l'espai d'atenció que ha rellevat la taquilla –que és un model pioner a les estacions de Rodalies– s'ha instal·lat un pantalla (teleindicador) amb informació dels trens a temps real (andana, minuts que queden perquè passi i si és accessible, amb la plataforma adaptada per a cadires de rodes), i que abans donava informació del temps previst d'arribada.

L'aparcament encara no entrarà en funcionament perquè s'ha de treure la taquilla que hi ha funcionat durant tot aquest temps mentre el vestíbul ha estat tancat i el material d'obra que hi ha acumulat.

D'altra banda, a l'exterior de l'estació, els usuaris ja fa setmanes que gaudeixen de la vorera que va demanar l'Ajuntament que s'inclogués amb les obres. Abans no n'hi havia.