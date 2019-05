Una antiga nau de Manresa dona vida a un taller d'art per a persones amb discapacitat

Explorar la vessant més creativa de les persones amb discapacitat intel·lectual. Amb aquest objectiu Ampans ha creat un taller d'art i d'expressió plàstica al carrer Bernat Cabrera, un espai que antigament ocupava Industrial Elèctrica Manresana.

La responsable d'Atenció Diürna d'Ampans, Cristina Llohis, ha explicat a l'ACN que l'obertura d'aquest centre ocupacional respon a una estratègia d'inclusió a la societat que passa per acostar els serveis i recursos d'Ampans a la comunitat, en aquest cas al barri de les Bases de Manresa. El centre té una capacitat per a una vuitantena de persones on cada artista busca potenciar el seu talent i creativitat i definir el seu estil a partir d'activitats individuals i grupals.

"Volem que les persones que venen al taller acabin sent artistes i puguin exposar les seves obres en llocs on ja s'exposa art de manera ordinària". D'aquesta manera, la coordinadora del taller d'art, Aida Cantero, ha explicat una de les missions del projecte que va alineada amb la idea d'inclusió i de trencament de barreres mentals que pot tenir una part de la societat al voltant de la discapacitat intel·lectual.

"L'única condició perquè participin al taller és que en tinguin ganes", ha apuntat Cantero. El grup és molt heterogeni, relata, "però la gràcia també és veure que al final acaben sortint obres d'art molt diferents". "Hi ha artistes que de seguida es llancen al paper, d'una manera molt espontània, i els surt un resultat molt bo i de qualitat. Però n'hi ha d'altres, en canvi, que tenen més pors i cal ajudar-los a experimentar i a sortir de la seva zona de confort", ha explicat.

La idea és que es vagin desenvolupant artísticament i que cadascú se senti còmode i trobi el seu propi estil. També fan un altre tipus de treball més cooperatiu, en què treballen l'art en grup i on conviden artistes de fora amb la idea d'intercanviar experiències i coneixement. "I enfocar l'art des d'un punt de vista més inclusiu", ha afegit Cantero.

Una de les primeres col·laboracions amb l'associació de veïns ha estat l'embelliment d'un mural del barri amb motius del sol i la lluna. "Els nois i noies del taller van veure que eren útils pel barri i això va ser molt positiu per a ells", ha explicat Aida Cantero. Una altra de les línies d'intervenció també seran les col·laboracions o l'oferiment de residències a artistes o estudiants perquè puguin interactuar amb els artistes del centre ocupacional.



Una galeria d'art per convidar els veïns a entrar i veure les obres que es fan al centre



Aquest divendres s'inaugura la galeria d'art que es troba a l'entrada del taller, peu de carrer. Allà s'hi aniran organitzant exposicions per mostrar als veïns i al públic en general tot l'art que produeixen els artistes del taller. L'objectiu és que la galeria sigui un punt de trobada amb la comunitat i que generi interès.

La Nira Sunder i en Roger Concustell són dos dels artistes que presentaran les seves obres a la galeria. Tot i que estan molt contents per poder participar a la mostra, expliquen que no és la primera vegada que exposen el seu art. Les obres que exposarà la Nira son d'art abstracte on destaquen les pinzellades i els colors vius que utilitza. L'artista ha explicat que a través de la manera de pintar de cada artista es pot arribar a veure si aquella persona està "enfadada, alegra o trista, o si està bé o no". En el seu cas, apunta, els colors alegres que ha utilitzat per a les obres que exposarà també són una demostració de la seva alegria.

En Roger exposarà un dibuix on es pot veure la representació d'una família. En el seu cas, l'art el viu des de ben petit, "perquè a la família sempre s'ha dibuixat". "Jo faig paisatges, l'astronomia i també dibuixo persones i personatges", ha explicat. "A mi m'agrada que quan veuen un quadre meu puguin dir que ho faig bé i que puc fer qualsevol cosa. Això per a mi és molt important", ha apuntat l'artista. "Nosaltres fem aquest taller perquè també ens volem integrar i formar part de la societat", ha afegit.



Un nou model més inclusiu



El nou model d'Ampans pretén acostar els centres als municipis per facilitar els vincles de les persones usuàries amb els veïns i el propi municipi on viuen. En aquesta línia, ja es van obrir l'any 2017 dos centres ocupacionals, un a Sallent i un a Sant Joan de Vilatorrada. Segons Cristina Llohis, la previsió és ampliar aquests centres a Sant Fruitós de Bages i Sant Vicenç de Castellet. En total, a Manresa hi haurà tres centres: el Canonge, que ja existeix des dels 2007; el centre que s'acaba d'obrir al carrer Bernat Cabrera; i un tercer al barri de la Sagrada Família. En total s'atenen unes 300 persones.

La responsable d'Atenció Diürna d'Ampans ha explicat que la singularitat del projecte és que cada persona decideix a quin centre vol anar. Mentre que aquest s'ha especialitzat en l'art, el de Sant Joan de Vilatorrada ho està amb teixits i el de Sallent amb el paper. "Són les persones i les famílies aquells que decideixen on volen ser atesos davant aquest gran ventall d'oportunitats", ha afegit.

Tot i la inversió econòmica que suposa i suposarà l'obertura de tots aquests centres, Llohis ha explicat que Ampans va veure necessari afrontar un canvi de model i apostar per la inclusió social. "Veurem el retorn d'aquí uns anys", ha destacat. A més, per a les famílies, el canvi també suposa un estalvi. "Molts han deixat d'agafar l'autobús i poden venir a peu, o poden anar a dinar a casa. S'activa un altre tipus d'economia", ha afegit Llohis.