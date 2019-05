Aquest cap de setmana, nova edició de l'Agulla Market

Demà i diumenge tindrà lloc al parc de l'Agulla de Manresa una nova edició de l'Agulla Market, un mercat que ofereix una àmplia oferta de parades de roba, complements, mostra de nous disse-nyadors i art, complementada amb activitats infantils i una zona de gastronomia a base de Food Trucks que van fer les delícies dels assistents l'any passat tot amenitzat amb música en directe durant tot el dia.

Com a novetats de l'edició que es durà a terme aquest cap de setmana hi ha una programació de màgia i més concerts en directe, així com discjòqueis durant tot el dia. L'horari d'aquesta edició és d'11 del matí a les 11 de la nit dissabte i diumenge, amb accés gratuït als tallers infantils i a tots els espectacles.