L'estació de la Renfe estrena avui ascensors i vestíbul renovat amb cinc mesos de retard

L'estació de la Renfe de Manresa ha fet un salt en el temps i, tot i que la durada dels viatges continua sent pràcticament la mateixa que la de fa 80 anys, per fi ofereix als usuaris unes instal·lacions posades al dia. Des d'aquest matí, les persones que vagin a agafar el tren ja podran entrar al vestíbul renovat i utilitzar els ascensors per passar d'una andana a l'altra. L'aparcament continuarà tancat perquè hi ha material d'obra i cal desmuntar la taquilla que hi ha funcionat tot aquest temps. L'actuació havia de durar un any, però s'ha allargat cinc mesos més.

Amb un pressupost d'1,4 milions d'euros, les obres van començar el desembre del 2017. Si bé la feina gran va quedar enllestida fa setmanes, el tema elèctric n'ha endarrerit l'entrada en funcionament. Calia augmentar la potència elèctrica per poder fer funcionar els ascensors i contractar un nou comptador.

Les obres han inclòs la instal·lació de dos ascensors d'accés a les andanes. Fins ara, els usuaris havien de passar d'una a l'altra pujant i baixant escales -que s'han fet noves i de les quals s'ha suavitzat el pendent- o bé travessant les vies per una base de cautxú. S'ha rehabilitat tot el vestíbul i s'han redistribuït els espais d'atenció i de venda al client per seguir el nou model de rodalies. S'ha fet el recreixement de les andanes, que també s'han prolongat en algun punt per poder-hi encabir trens de més llargària i s'ha rehabilitat i millorat l'enllumenat del vestíbul, de les andanes i del pas inferior, que també s'ha millorat. S'han prolongat i rehabilitat les marquesines i,a l'exterior de l'estació, s'ha construït una vorera per separar els vianants del trànsit rodat. Una millora que s'ha fet a petició de l'Ajuntament.



3.200 de mitjana al dia

L'estació de Manresa disposa de 69 serveis de la línia R4 i 6 dels serveis regionals de la línia R12 que connecta directament amb Cervera, Tàrrega o Lleida. Diàriament, aquesta estació és utilitzada per més de 3.200 persones de mitjana en un dia laborable. Ahir, la durada mitjana dels serveis entre Manresa i la primera parada a Barcelona (Arc del Triomf) va ser d'una hora i 16 minuts.

Les millores formen part del Pla d'estacions de Renfe per a la rodalia de Barcelona. Anuncia que invertirà prop de 100 milions d'euros en actuacions centrades principalment en la millora de l'accessibilitat, així com altres tasques de modernització de 39 estacions.