El manresà Serra explicarà al Palau de la Generalitat la reforma horària

El president de la Generalitat, Quim Torra, encapçalarà l'acte de constitució de la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Reforma Horària, que tindrà lloc avui a les 10 del matí a l'Auditori del Palau de la Generalitat.

En l'acte, el director de l'Oficina per a la Reforma Horària del Departament de la Presidència, el manresà Alexis Serra, explicarà el funcionament de la comissió de seguiment d'aquest pacte, i moderarà un debat posterior entre l'escriptor Màrius Serra i la sociòloga Cristina Sànchez.

El Pacte per a la Reforma Horària va tenir el seu origen en la plataforma ciutadana Iniciativa per a la Reforma Horària, el grup motor de la qual era format per una quinzena d'experts, que durant tres anys i mig va fonamentar, sensibilitzar i dissenyar la reforma horària. El 2014 el Govern de la Generalitat es va adherir a aquesta iniciativa i va crear la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària. Els treballs dels agents implicats en àmbits com el comerç, l'administració, el treball, la sanitat, la cultura i l'educació va culminar en la signatura del Pacte el 17 de juliol del 2017, amb el suport de 110 entitats.

Aquest acord és un compromís per assolir el que s'anomena Objectiu 2025, que ha de permetre que Catalunya, en els propers anys, s'equipari amb una sèrie d'indicadors europeus, i aconseguir així que les persones puguin viure uns horaris més racionals i saludables.

La carta de compromisos cap a l'Objectiu 2025 inclou recuperar les dues hores de desfasament horari en relació amb la resta del món i impulsar una nova cultura del temps amb models més eficients i més flexibles.