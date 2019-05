La Mion suspèn el cercatasques per «evitar incitar al consum d'alcohol»

L'Associació de Veïns del barri Mion-Puigberenguer-Poal ha decidit suspendre el tradicional cercatasques que any rere any ha donat el tret de sortida a les festes del barri per «evitar que se'ns acusi d'incitar al consum d'alcohol», segons ha explicat a Regió7 el president de l'entitat, Agapito López, que assegura que és una decisió meditada i presa amb la junta «perquè havíem rebut queixes de pares i veïns que deien que el cercatasques incita els més joves a beure».

López, toti que admet que l'any passat no hi va haver cap problema durant la celebració del cercatasques, destaca que «fa un parell o tres d'anys hi va haver merders i la gent es va queixar». El president afegeix que «sovint ve gent de fora del barri i arma merder» i insisteix que les situacions conflictives se solen complicar «quan hi ha alcohol pel mig». Puntualitza, malgrat tot, que la suspensió del cercatasques no és definitiva de cara a properes festes, ja que «hem de veure com funciona tot aquest cop i després ja decidirem què farem l'any vinent».

Així, les festes que comencen aquest vespre no ho faran de la manera habitual, que era amb un correbars multitudinari pels bars del barri, sinó amb un correfoc infantil que substitueix la ruta de la cervesa. És una novetat d'aquest any, destaca López, per a la qual es té la col·laboració de Xàldiga. El correfoc començarà a les 9 del vespre a la plaça de la Democràcia i recorrerà els carrers Cadí, Coll-baix, Pirineu, Pica d'Estats, Verge de les Angústies, plaça Ametllers, carrer Sant Antoni Abat i de nou plaça de la Democràcia. Abans, a les 8 del vespre, mossèn Aurich llegirà el pregó d'inauguració de les festes del barri, i un cop acabi el correfoc es farà una botifarrada a la plaça de la Democràcia (entrepà i beguda per 5 euros), que anirà seguida de l'actuació musical de 4Cat i de discomòbil fins a les 2 de la matinada a càrrec de Richi Alpáñez i Dj Shorty's.



Cercatapes amb poc èxit

Una altra novetat de les festes d'aquest any ha estat el cercatapes. A l'estil d'un concurs de tapes, s'ha dut a terme durant les últimes dues setmanes i hi han participat tres bars, «dels quatre que participaven normalment al cercatasques», diu López. Cada establiment participant ha hagut de crear una tapa especial per al concurs, i els consumidors, a través d'unes paperetes, han escollit quina és per a ells la millor tapa.

Però la voluntat de fer que aquesta idea esdevingui semblant a un cercatasques però més controlat no ha acabat de funcionar, reconeix el president de la Mion: «Hi ha gent que no ha tastat les tres tapes dels bars que concursen perquè no han fet tota la ruta. En un barri ja se sap, hi ha persones que sempre van al mateix bar». Això possiblement provocarà complicacions a l'hora de determinar l'establiment guanyador, que se sabrà demà a 2/4 d'1. Preguntat per aquest diari, però, López no ha sabut especificar com es resoldrà el cas.

Les festes continuaran demà al matí amb una caminada popular pels camins del Poal (8.30 h), una actuació de màgia (11 h), exhibicions de ball (17.30 h), concert de festa major amb Gran Premier (a partir de les 20 h) i un sopar popular. Diumenge, la jornada començarà amb una exhibició participativa d' aerodance (9.30 h), una xocolatada (10.30 h), atraccions i jocs infantils (fins a la 1), espectacle de màgia (12 h), festa de l'escuma (12.30 h), dinar del soci (14.30 h), tarda d'esbart dansaire (a partir de les 17 h), desfilada de vestits de paper (18.45 h) i cloenda de les festes (19.15 h). La majoria d'activitats són gratuïtes.