Professionals en malalties infeccioses destaquen la importància de vacunar-se

Seguir les indicacions mèdiques a l'hora de fer un tractament amb antibiòtics i tenir al dia el carnet de vacunacions són els dos principals missatges que es van adreçar a la ciutadania davant la problemàtica creixent de les resistències als antibiòtics que es van donar en la II Jornada d'Actualització en Malalties Infeccioses. La trobada es va celebrar aquest dijous a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i va aplegar més de 170 professionals de la Catalunya central.

Hi va haver una primera sessió que es va centrar en el programa d'optimització de l'ús d'antibiòtics, va incloure ponències sobre la possibilitat de reduir la durada dels tractaments antibiòtics, el mapa actualitzat de resistències bacterianes i la infecció respiratòria des del vessant d'atenció primària, sociosanitària i especialitzada.

La segona taula es va dedicar a la prevenció de les infeccions en pacients amb immunosupressió i amb infecció per VIH, així com la prevenció i detecció precoç de les infeccions fruit de la mobilitat i els processos migratoris. Finalment Antoni Trilla, cap de Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, va parlar de les malalties infeccioses emergents al segle XXI, com l'Ebola, el zika, o el chikungunya.

En el decurs de la jornades es va presentar el grup multidisciplinari de malalties infeccioses i ús prudent dels antibiòtics que han creat els professionals de les cinc entitats que han organitzat la jornada i que s'anomena PROA Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès.

Les malalties infeccioses i els bacteris resistents són una problemàtica que va en augment no només a casa nostra sinó arreu del món i que són una seriosa amenaça per a la salut. Algunes malalties infeccioses no responen als antibiòtics disponibles perquè els bacteris que les han originat s'han fet resistents. En conseqüència, aquestes patologies no es poden tractar perquè els antibiòtics tradicionals són ineficaços i, en d'altres, cal utilitzar antibiòtics reservats com a últim recurs i que són la darrera alternativa que hi ha disponible actualment.

Altres mesures adreçades a la ciutadania són:

Rentar-se les mans correctament

Evitar els riscos durant les relacions sexuals

Utilitzar mocadors de paper i posar el colze davant la boca a l'esternudar

Només prendre antibiòtics sota prescripció mèdica

Seguir les instruccions, respectant la dosi, l'horari i la durada

No abandonar el tractament abans d'hora

Conservar adequadament el medicament

No compartir antibiòtics amb altres persones

Dipositar al punt Sigre de la farmàcia l'antibiòtic sobrant

Les jornades, que s'han repetit davant la bona acollida que va tenir la primera edició, han sigut fruit del treball conjunt que porten a terme cinc entitats sanitàries de la Catalunya Central per abordar de forma coordinada les malalties infeccioses i bacteris resistents i que són l'Institut Català de la Salut, la Fundació Althaia, la Fundació Sant Andreu Salut, la Fundació Hospital Sant Bernabé de Berga i el Centre Sanitari del Solsonès.