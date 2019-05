Veïns de la Font netejaran i reforestaran els jardins del barri demà al matí

Els veïns de la Font dels Capellans de Manresa celebren demà, 1 de juny, la Festa de Primavera i ho faran començant amb una acció de neteja i reforestació dels jardins del barri que ha organitzat l'associació de veïns.

L'activitat començarà a les 10 del matí a la sala polivalent, ubicada al carrer Granollers (s/n), i consistirà a netejar les zones verdes que hi ha al barri de la Font dels Capellans sota el lema «La Font, verda i neta!». També és previst que es plantin arbres i altres espècies de vegetació per reforestar els espais enjardinats.



Escola al Senegal

Durant la jornada, també es durà a terme un mercat solidari de roba i objectes per recaptar fons per a la construcció d'una escola al Senegal. L'associació de veïns anima els assistents a la Festa de Primavera a passar pel mercat (que estarà muntat a la sala polivalent) i a endur-se «una peça d'1 euro per 1 euro de ciment». L'horari d'obertura del mercat serà d'11 del matí a 1 del migdia.

El motiu és recaptar diners per acabar la construcció d'una escola al poble de Boba, al Senegal, dins la comarca de Tambacounda, una acció solidària en què participa activament l'Associació de Veïns Font dels Capellans.