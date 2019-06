Els ascensors eliminen les barreres arquitectòniques entre les andanes

Dos ascensors, un a cada andana, permet a partir d'ara evitar haver d'anar per les escales del passadís soterrat que creua les vies de l'estació de la Renfe de Manresa. Amb els dos aparells s'han eliminat les barreres arquitectòniques pensant en aquelles persones que van carregades o que tenen algun problema de mobilitat. El trajecte dura pocs segons i connecta l'andana 1 amb la 2 i 4 que queden separades per les vies del tren. També hi ha hagut millores de mobilitat a l'exterior de l'edifici, sobretot per als vianants. Ara hi ha una ample vorera. Abans pràcticament no n'hi havia