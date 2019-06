ERC i Junts per Manresa celebraran dilluns la primera negociació oficial

Després de la trobada informal que van mantenir la setmana passada els dos caps de llista, Marc Aloy i Valentí Junyent, aquest dilluns, segons ha pogut saber aquest diari, els dos partits que representen celebraran la primera negociació oficial per decidir el futur del govern de Manresa.

Tenint en compte que entre el guanyador i el segon, ERC i Junts per Manresa, respectivament, en les eleccions municipals del passat dia 26 de maig només hi va haver deu vots de diferència, fet ja el recompte dels vots nuls la setmana passada, una comissió negociadora representat cada partit realitzarà aquesta negociació.

ERC va manifestar després de l'assemblea celebrada dimecres passat que, si bé prioritza un acord amb Junts per Manresa ho lliga a "un canvi de lideratge que doni un nou impuls al govern de la ciutat". Per part de Junts per Manresa, les negociacions seguiran la mateixa línia que ja van donar a conèixer, en el sentit de compartir l'alcaldia, com es fa en altres municipis, tenint en compte que el resultat va ser tan ajustat.