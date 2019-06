Manresa inaugura una 'fàbrica' de convertir discapacitats en artistes

Ampans va inaugurar ahir el nou Centre Ocupacional L'Art de Viure, al carrer Bernat de Cabrera de Manresa. L'antiga Industrial Elèctrica Manresana ha passat a ser un taller d'art i d'expressió plàstica on participen persones amb discapacitat intel·lectual que poden explorar el seu talent i creativitat.

El centre té 80 places de servei ocupacional, adreçat a persones majors d'edat, amb discapacitat intel·lectual, i 31 de servei prelaboral, que atén persones amb malaltia mental.

El nou servei té per objectiu acompanyar i donar suport a persones adultes amb discapacitat intel·lectual a potenciar i mantenir les seves capacitats, vetllar per la seva màxima autonomia personal i social, i fomentar la inclusió a la societat.

La inauguració d'aquest espai forma part del nou model ocupacional impulsat per Ampans, que pretén acostar els centres ocupacionals als municipis per facilitar els vincles de les persones usuàries amb els veïns en el propi municipi on viuen. En aquesta línia Ampans va obrir l'any 2017 un centre ocupacional a Sallent i un a Sant Joan de Vilatorrada, i té previst obrir-ne properament a Sant Fruitós de Bages i Sant Vicenç de Castellet.

La inauguració va comptar amb la presència del president d'Ampans, Sebastià Catllà, la responsable del Servei Ocupacional, Cristina Llohis, famílies, usuaris i professionals de l'entitat. També hi han participat la regidora en funcions d'Acció Social de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària, i veïns del barri.

Benvinguda veïnal

El president de l'Associació de Veïns de la carretera Santpedor, Carles Boix, va destacar en l'acte la bona rebuda que ha tingut al barri aquest nou equipament d'Ampans, i la col·laboració que ja han començat a mantenir amb la pintura d'un mural al carrer Enric Morera. A la inauguració hi havia exposades les obres dels usuaris que participen del taller de L'Art de Viure, del centre ocupacional d'Ampans.

Els veïns i les famílies també van poder com han quedat remodelades les instal·lacions de l'antiga nau, conservant i recuperant molts dels elements arquitectònics que ja contenia, i que té amplis espais polivalents, sala d'exposició, magatzem de conservació d'obres, sala de formació, espai menjador i un pati interior.