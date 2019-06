Òmnium Cultural celebra el seu primer acte de benvinguda als socis nous

Òmnium Cultural Bages-Moianès va celebrar ahir a la seva seu del carrer Sobrerroca de Manresa la seva primera trobada amb els nous socis de l'entitat que s'han donat d'alta l'últim any. Són 2.000 des del maig de l'any passat. N'hi van assistir una vintena.

És la primera vegada que Òmnium Bages-Moianès celebra una activitat d'aquest tipus perquè «ens sembla important explicar no tan què fem sinó per què ho fem», va dir el president de l'entitat, Jordi Corrons.

Els membres de la junta es van presentar als nous socis i a continuació van explicar les activitats que es porten a terme en les àrees de cohesió, cultura i país. Abans es va visionar un vídeo encapçalat per la frase de Vicent Andrés Estelles: «Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot». Corrons va explicar que la llengua i la cultura són la principal fortalesa del país i un element de cohesió. També que Òmnium és una entitat independentista «que fa política però no política de partits sinó que som allà on hi ha consensos».