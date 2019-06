Quatre noies guanyen la 18a edició dels premis de recerca de la UManresa

Mariona Porta i Georgina Molero, de l'institut El Cairat d'Espar-reguera; Ariadna Verdú, del col·legi Maristes Sants-Les Corts de Barcelona, i Marta Madrid, de La Salle Manlleu, han guanyat els 18ns Premis UManresa a treballs de recerca de batxillerat, lliurats aquesta setmana a Manresa.

Porta i Molero han obtingut el primer premi de Ciències de la Salut pel treball titulat «Elaboració d'un complex bioindicador colorimètric per evitar el malbaratament d'aliments a les nostres llars». En la modalitat d'Educació, ha estat per al treball de Verdú «Under advertising stereotypes», i en la d'Economia i Empresa, per al de Madrid, «Smart Cities: les ciutats del futur». Totes quatre han rebut un premi de 700 euros, a més de la docència gratuïta per a un primer curs de qualsevol de les titulacions de grau d'UManresa. També s'han concedit tres accèssits de 300 euros cadascun. Enguany, els premis, patrocinats per Catalana Occident, Control Group i Denso, han rebut 49 treballs.