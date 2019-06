Els usuaris de Renfe estrenen l'estació remodelada però continuen sense lavabos

L'estació de la Renfe de Manresa va estrenar ahir el nou vestíbul i els ascensors que permeten a les persones amb problemes de mobilitat anar d'una andana a l'altra sense cap dificultat. Però la felicitat no és completa. De moment no hi ha lavabos perquè el bar de l'estació, que és on hi ha els serveis, encara no ha obert per problemes tècnics. Els usuaris s'han d'esperar que el tren arranqui per poder anar al lavabo del mateix comboi.

De fet és una situació que ja es viu des del juny passat, quan van començar les obres per remodelar de dalt a baix el vell vestíbul. El bar també va haver de tancar. Però encara no ha obert ni se sap quan ho podrà fer. Ahir hi havia operaris que hi estaven treballant.

«Ja era hora» deien la majoria d'usuaris de Renfe que ahir al matí van poder estrenar les instal·lacions remodelades de dalt a baix. La previsió era que s'estrenessin el passat desembre. Feia olor a nou, té un aspecte molt més modern i és més lluminós. Les portes d'accés al vestíbul i també les que donen a les vies són automàtiques.

Ha desaparegut la taquilla on venien bitllets que hi havia entrant a mà dreta. En aquest mateix punt ara hi ha tres màquines dispensadores de tiquets que també són noves i que funcionen amb una pantalla tàctil. Demana el destí i hi apareixen totes les opcions de bitllet que hi ha: des del senzill d'anada o bé anada i tornada fins als abonaments de Renfe o els títols de la tarifa integrada. Segons fonts de la companyia sempre hi haurà personal d'informació per ajudar els usuaris que tinguin algun dubte.

A partir d'aquí hi ha els torns per validar els bitllets. S'ha de fer tan per agafar el tren com a l'arribada a destí i per sortir de l'estació. Fins ara això a Manresa no passava, i ahir es va generar algun moment de confusió entre alguns usuaris que no estaven acostumats a haver de validar el tiquet per sortir o que senzillament no ho havien fet a l'agafar el tren i llavors no se'ls hi obria el torn.

En general, però els usuaris valoraven positivament el canvi, encara que n'hi havia que opinaven que les obres s'havien allargat massa. Fins ahir els usuaris entraven per l'antic aparcament de l'estació, on s'hi havien habilitat unes taquilles amb mòduls prefabricats. L'aparcament es condicionarà, però més endavant. «El disseny està bé. Ara és més modern», comentava un usuari de Terrassa que cada dia viatja a Manresa per estudis. La majoria, però, comentaven que la inversió important s'hauria de fer per escurçar el trajecte de Manresa a Barcelona. «El vestíbul està bé. A veure si ara milloren el servei», deia una usuària amb un cert punt d'escepticisme.

Les obres van començar a finals del 2017. No han suposat només la reforma del vestíbul. De fet van començar per les andanes. S'han alçat perquè es pugui entrar al tren a peu pla, cosa que fins ara no passava i dificultava l'accés als combois de les persones amb mobilitat reduïda. També s'han allargat més per poder estacionar trens amb més capacitat i s'ha instal·lat un paviment gravat pensant amb les persones invidents. S'ha suavitzat el pendent de les escales que donen al passadís subterrani que creua les vies per passar de l'andana 1 a la 2 i 4, amb un replà al mig del trajecte.

Una de les parts més importants de les obres ha sigut la instal·lació de dos ascensors per canviar d'andana. També la remodelació a l'exterior de l'edifici, a on ara hi ha voreres amples. El projecte ha suposat una inversió d'1,4 milions d'euros.