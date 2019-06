Veïns de la Mion critiquen que s'hagi suprimit el cercatasques de les festes

La decisió de la junta de l'Associació de Veïns de Mion-Puigberenguer-Poal de substituir el cercatasques que tradicionalment engegava les festes del barri per un correfoc infantil ha aixecat polseguera. No tots els veïns hi estan d'acord i consideren que es podrien haver fet canvis per «reorientar» la celebració si hi havia aspectes que molestaven però no suprimir-la. El cercatasques s'hauria d'haver celebrat ahir al vespre i hauria d'haver suposat l'arrencada de les festes del barri.

Regió7 s'ha reunit amb alguns veïns de la Mion, que han traslladat el seu malestar per la decisió de la junta d'eliminar el correbars (vegeu edició d'ahir). Eduardo Valero, Fina Mellado, Maite Lorenzo, Lola Castro i Ana Belén Moraleja asseguren que en la darrera reunió, el març, «ningú ens va dir que hi havia hagut queixes i que s'estaven plantejant no fer el cercatasques. Ho hem sabut per comentaris de la gent del barri. N'hauríem d'haver parlat i podríem haver canviat allò que no agradava».

Segons declaracions del president veïnal, Agapito López, s'havien rebut queixes pel consum d'alcohol, sobretot entre els més joves, «incitat» pel cercatasques segons les veus contràries, i que pot provocar «merders al barri com ja ha passat algun any». Però els veïns amb qui ens trobem no comparteixen l'argument de les queixes. Per a ells, el cercatasques, que es fa des de finals dels 90, és tota una tradició. Mellado, Lorenzo i Moraleja hi han participat els últims anys amb els seus fills «i mai els ha passat res. Ens ho passàvem molt bé i el barri s'omplia de gent». A més, subratllen que «en qualsevol festa pot haver-hi incívics, o és que no n'hi ha a la Festa Major de Manresa i no per això la suspenen», es pregunten.



Falten joves i una comissió



De fet, ni Mellado ni Moraleja beuen cervesa, però «sempre hem anat al cercatasques perquè ens agrada l'ambient que es crea i també per col·laborar econòmicament amb l'associació de veïns». En aquesta línia, lamenten que no hi hagi més joves a l'entitat: «La majoria són persones grans i es pot entendre que no vulguin organitzar segons quines coses. Però cal donar pas als més joves i escoltar-los». Un encert seria, creuen, crear una comissió de festes, com la que hi havia anys enrere, impulsada pel Mijac Mion. Llavors, era el mijac qui organitzava les festes del barri.

Valero, que porta per a l'ocasió els mocadors de fins a 13 cercatasques anteriors –cada any els organitzadors dissenyen un mocador que els veïns han de comprar i portar a la festa per poder beure–, explica que l'eliminació del cercatasques no ha agradat entre el jovent del barri. Alguns, fins i tot, s'han plantejar preparar un cercatasques alternatiu, «però per respecte als organitzadors no ho farem el mateix dia de la festa».

Sobre el correfoc infantil que es va fer ahir substituint el cercatasques, Moraleja apunta que «s'ha de donar una oportunitat a les novetats, però també es podria haver enfocat d'una altra manera el cercatasques, fer-lo més pensat per a les famílies, per exemple».