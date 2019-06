El cooperativisme cultural es desplega a Manresa amb la segona Festa del Riu

Les famílies van ser les protagonistes del dia. Hi havia zones de jocs infantils i tallers per als més petits

L'economia transformadora ja no és cosa de quatre. Ahir va quedar clar que són moltes les persones que aposten per models socials i responsables a l'hora de consumir, d'educar, de comprar-se roba o de decidir com inverteixen el seu temps lliure, només per posar alguns exemples. Al parc del Cardener de Manresa s'hi va dur a terme la segona Festa del Riu, hereva de la capitalitat cultural de la ciutat el 2018. Enguany, a més, s'ha integrat a la festa la Mostra d'Economia Social, que arribava a la quarta edició amb estands de fins a 37 entitats.

Apadrinada pel Festival Esperanzah del Prat, que a hores d'ara està en procés de constituir-se com a cooperativa, la Festa del Riu va fer evident el gran potencial que té el parc del Cardener –tot i el molest pol·len en aquesta època– per dur-hi a terme activitats de caire festiu. La jornada va començar al matí amb els concerts infantils de Xics'n'roll i El Pot Petit, que van omplir l'esplanada del Pont Nou de famílies. «Ha vingut molta més gent de la que esperàvem», reconeixia Alba Rojas, de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, que ha organitzat la festa juntament amb cinc regidories de l'Ajuntament de Manresa i amb la col·laboració d'una trentena d'entitats.

Després dels concerts, i aprofitant els espais que s'havien habilitat amb bales de palla per poder seure a l'ombra dels arbres, 300 persones van poder degustar una paella que era cortesia d'Esperanzah. Amb els diners que es van recaptar (la ració vegetariana valia 5 euros i la de carn, 7 euros), l'Ateneu ajudarà projectes cooperatius del territori.



La cultura, eina transformadora



A l'hora de dinar la concentració de gent s'havia diluït, però es va tornar a animar a partir de les 4 amb els tallers i els concerts de tarda i amb la xerrada «Cultura, una eina de transformació social», moderada per la periodista Anna Palou. Hi van participar Alguer Miquel, el cantant de Txarango, i Ivan Prado, de Pallassos en Rebel·lia. Miquel va dir que «l'esquerra és emocionalment deficitària» i que «la cultura ha crescut ferida», però es va mostrar confiat que això canviarà algun dia «gràcies a iniciatives com la Festa del Riu». Prado, que des del 2003 fa de pallasso en zones de conflicte, va parlar del seu empresonament a Israel per actuar en camps de nens refugiats a Palestina i va fer una crida a creure en una «economia diferent que posi davant els humans i el planeta».

Una peculiaritat: ahir ningú podia pagar amb euros. La moneda era l'hora, de l'Ecoxarxa del Bages, que havia fet uns bitllets especials per difondre un model d'economia alternatiu basat en el temps.