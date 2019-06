L'escola Serra i Hunter de Manresa guanya el cinquè Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català

La proposta dels alumnes de cinquè A de l'escola Serra i Hunter de Manresa s'ha endut el primer premi del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català de la Plataforma per la Llengua. Sota el títol d'"Escapa't de la llengua", barrejava la llengua en un entorn de tauler, cooperació i escape-room. El segon premi ha estat per "El Robot va a l'escola", dels alumnes de 5è de l'escola Lavínia de Barcelona; i el tercer per l'escola Mestral, de Sant Feliu de Llobregat, amb el joc "En saps prou, de català?" creat per l'aula de 5è de Primària. El certamen, que enguany ha arribat a la cinquena edició, ha comptat amb la participació de 184 aules de 5è i 6è de Primària de Catalunya, la Franja de Ponent i el País Valencià.

L'entrega de premis s'ha realitzat aquest diumenge a l'Auditori de Barcelona, en un acte presentat per l'actriu i escriptora Estel Solé i amb la participació del mag Sermagus. El certamen ha comptat en aquesta edició, per primera vegada, amb propostes d'escoles del País Valencià i, de cara a l'any vinent, s'hi sumaran centres de les Illes Balears i l'Alguer.



Exposat al Museu del Joguet de Catalunya



Tots tres projectes guanyadors han rebut un trofeu obra de Joan Mundó. A més, "Escapa't de la llengua" s'exposarà aquest estiu al Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres. Paral·lelament el jurat ha atorgat nou accèssits a jocs presentats per escoles de Barcelona, Badalona, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Castellar del Vallès, Olot, Almassora i Polop.

Aquest any el concurs ha comptat amb un jurat d'excepció, format per Màrius Serra, Salvador Alsius, Oriol Comas, Joaquim Dorca, Jaume Cela, Laia Maurí i Maria Rosa Mateu.