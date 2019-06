«La reunió durarà poc si no negocien l'alcaldia»

? La trobada és un pas per abandonar el carreró sense sortida en el què s'havien situat les dues forces, però, Junts per Manresa adverteix que «la reunió durarà poc si no accepten negociar l'alcaldia compartida». Pel que fa a Esquerra, manté que no hi ha hagut cap canvi de posició i que el que s'ha fet ha estat iniciar una ronda de contactes començant per Junts per Manresa com s'havia dit des de la victòria electoral del diumenge 26.