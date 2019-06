UManresa simula el xoc entre un tren i un cotxe per avaluar estudiants

Prop de 150 persones van participar ahir en una nova edició del Simulacre d'Emergències que organitza el Centre Internacional de Formació Contínua d'UManresa per avaluar els coneixements dels estudiants del Màster d'Emergències Extrahospitalàries i dels alumnes del curs d'Incidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes.

Aquesta vegada, l'acció va consistir a simular un xoc entre un vehicle i un tren i es va dur a terme a les instal·lacions de Can Padró, a Sant Vicenç de Castellet. Entre les víctimes simulades hi havia més d'una cinquantena de persones voluntàries i entre els estudiants, una seixantena de persones més, entre les quals hi havia bombers professionals, tècnics d'emergències sanitàries, infermers i metges.

El balanç final del sinistre va ser de quatre víctimes mortals, dues més de les que s'havia previst que hi hauria si l'actuació hagués estat la correcta. També es van evacuar 17 persones amb pronòstic molt greu, quan inicialment n'estaven previstes només 12.

L'error més greu va ser que les dades finals no van concordar i que en el procés d'evacuació es van acabar perdent i no registrant una vintena de persones.

L'objectiu del simulacre era posar els estudiants del màster i del curs en una situació similar a la que es produiria en un accident real.

L'objectiu de l'activitat és que els estudiants agafin experiència en situacions desbordants.